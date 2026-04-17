/महज 15 रुपये के लिए रोडवेज के कंडक्टर ने बुजुर्ग महिला को जंगल में उतार दिया, गिड़गिड़ाती रही बेचारी अम्मा

Ajmer News: अजमेर के नसीराबाद में रोडवेज कंडक्टर ने 15 रुपये के खुले पैसे न होने पर एक वृद्ध महिला को बीच रास्ते सुनसान इलाके में उतार दिया. यात्रियों के विरोध के बावजूद बदसलूकी का आरोप, मामला चर्चा में.
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Ajmer News: प्रदेश सरकार जहां एक ओर बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार इन प्रयासों पर सवाल खड़े कर देता है. ताजा मामला अजमेर जिले के नसीराबाद इलाके से सामने आया है, जहां एक रोडवेज बस के कंडक्टर पर एक वृद्ध महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं.
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मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब एक वयोवृद्ध महिला बस में सफर कर रही थी. आरोप है कि महिला के पास किराए के लिए खुले पैसे नहीं थे और वह 15 रुपये के टिकट के बदले 100 रुपये का नोट दे रही थी. इसी बात से नाराज होकर कंडक्टर ने पहले महिला से बदसलूकी की और फिर उसे बीच रास्ते ही बस से उतार दिया.
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बताया जा रहा है कि यह बस ब्यावर से रावतभाटा के लिए रवाना हुई थी. वृद्ध महिला नसीराबाद से लोहरवाड़ा जाने के लिए बस में सवार हुई थी. लेकिन कंडक्टर के इस व्यवहार के चलते उसे बीच रास्ते, सुनसान इलाके में उतरना पड़ा.
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घटना के दौरान बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने कंडक्टर के इस व्यवहार का विरोध भी किया. यात्रियों ने महिला का किराया खुद देने की पेशकश की, लेकिन कंडक्टर ने गुस्से में उनकी बात नहीं मानी और महिला को बस से नीचे उतार दिया. तेज धूप और सुनसान इलाके में वृद्ध महिला को उतारने की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया.
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बस में मौजूद एक यात्री ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि महिला की केवल इतनी गलती थी कि उसके पास खुले पैसे नहीं थे. इसके बावजूद कंडक्टर का यह रवैया अमानवीय और असंवेदनशील था. घटना के दौरान बस में काफी हंगामा हुआ, लेकिन इसके बावजूद बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रही.
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इस मामले को लेकर जब केकड़ी डिपो के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो मुख्य प्रबंधक हंसराज मीणा अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले. वहीं अन्य अधिकारी भी इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
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यह घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को आहत करती है बल्कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दोषी के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.