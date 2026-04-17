/महज 15 रुपये के लिए रोडवेज के कंडक्टर ने बुजुर्ग महिला को जंगल में उतार दिया, गिड़गिड़ाती रही बेचारी अम्मा

2 /7

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब एक वयोवृद्ध महिला बस में सफर कर रही थी. आरोप है कि महिला के पास किराए के लिए खुले पैसे नहीं थे और वह 15 रुपये के टिकट के बदले 100 रुपये का नोट दे रही थी. इसी बात से नाराज होकर कंडक्टर ने पहले महिला से बदसलूकी की और फिर उसे बीच रास्ते ही बस से उतार दिया.