Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी

Ajmer Weather Update: राजस्थान के अजमेर जिले में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है. सोमवार और मंगलवार को यहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है. 27-28 नवंबर को बारिश की चेतावनी जारी की गई.
 

Published: Nov 26, 2025, 12:05 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:05 PM IST
उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं दिन में हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है. मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में इन दिनों तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिसके कारण नमी और ठंड दोनों का असर महसूस किया जा रहा है.
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 27 और 28 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसके असर से अजमेर सहित आसपास के जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश के बाद दोबारा ठंड और बढ़ने का अनुमान है.