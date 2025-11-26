Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी

2/5

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 27 और 28 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसके असर से अजमेर सहित आसपास के जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश के बाद दोबारा ठंड और बढ़ने का अनुमान है.