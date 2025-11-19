PM Kisan 21st Installment: राजस्थान के इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा, चेक कर लें कहीं आप भी तो नहीं है शामिल?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों के लंबे इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज 19 नवंबर 2025 (बुधवार) को लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.