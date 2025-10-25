भारत-पाक सीमा पर NOTAM जारी, बॉर्डर पर 30 हजार सैनिकों का जमावड़ा, 'त्रिशूल' अभ्यास की तैयारी

Jaisalmer on High Alert: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच जैसलमेर से बड़ी सैन्य तैयारी की खबर सामने आई है. भारतीय सेनाओं ने 'महागुजराज' नाम से त्रि-सेना अभ्यास की घोषणा की है, जो 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा. इस अभ्यास के लिए NOTAM (नोटिस टू एयरमैन) जारी कर एयरस्पेस अलर्ट घोषित किया गया है. 30 हजार जवान इस दौरान नई तकनीक और युद्ध प्रणालियों का परीक्षण करेंगे. ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान ड्रोन हमलों के बाद सतर्कता बढ़ी है, जिसके मद्देनजर तीनों सेनाएं (सेना, नौसेना और वायुसेना) मिलकर ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की हाई-टेक टेस्टिंग करेंगी. यह अभ्यास रेगिस्तानी इलाकों से लेकर सर क्रीक तक फैलेगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.