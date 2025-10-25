Zee Rajasthan
भारत-पाक सीमा पर NOTAM जारी, बॉर्डर पर 30 हजार सैनिकों का जमावड़ा, 'त्रिशूल' अभ्यास की तैयारी

Jaisalmer on High Alert: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच जैसलमेर से बड़ी सैन्य तैयारी की खबर सामने आई है. भारतीय सेनाओं ने 'महागुजराज' नाम से त्रि-सेना अभ्यास की घोषणा की है, जो 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा. इस अभ्यास के लिए NOTAM (नोटिस टू एयरमैन) जारी कर एयरस्पेस अलर्ट घोषित किया गया है. 30 हजार जवान इस दौरान नई तकनीक और युद्ध प्रणालियों का परीक्षण करेंगे. ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान ड्रोन हमलों के बाद सतर्कता बढ़ी है, जिसके मद्देनजर तीनों सेनाएं (सेना, नौसेना और वायुसेना) मिलकर ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की हाई-टेक टेस्टिंग करेंगी. यह अभ्यास रेगिस्तानी इलाकों से लेकर सर क्रीक तक फैलेगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 25, 2025, 02:42 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 02:42 PM IST
1/6

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दोनों देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिति गंभीर हो गई है. भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक राजस्थान और गुजरात में 'त्रिशूल' सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए 28,000 फीट तक हवाई क्षेत्र आरक्षित किया गया है. जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 28-29 अक्टूबर को मध्य-दक्षिण हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं. यह बंदी 24 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है, जिससे सिविल और मिलिट्री फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा है. पहलगाम हमले के बाद जारी मासिक NOTAM (नोटिस टू एयरमैन) विस्तार ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है.
2/6

भारत का 'त्रिशूल' अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आयोजित होगा, जिसमें वायुसेना और थल सेना की संयुक्त गतिविधियां शामिल हैं. इसके लिए 28,000 फीट तक हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, जिससे नागरिक उड़ानों पर असर पड़ा है. पाकिस्तान ने भी अपने हवाई क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण एयरलाइंस को रूट डायवर्ट करने पड़े. इससे यात्रियों को असुविधा हो रही है, और फ्लाइट शेड्यूल में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है. NOTAM उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.