Good News: अलवर-भरतपुर रोड बनेगी फोरलेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी और आसान

Rajasthan Government Project: अलवर से भरतपुर तक सफर को आसान और तेज बनाने के लिए स्टेट हाईवे को टूलेन से चौड़ा कर फोरलेन बनाने की योजना तैयार की गई है. इस परियोजना के तहत राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (आरएसआरडीसी) ने करीब 667.14 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दी है. इस परियोजना के लिए बजट में राशि स्वीकृत नहीं हुई है, लेकिन डीपीआर का अध्ययन किया जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले दो से तीन महीनों में इस परियोजना को मंजूरी मिल सकती है. यदि यह योजना मंजूर हो जाती है तो अलवर से भरतपुर तक का सफर पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो जाएगा.