Good News: अलवर-भरतपुर रोड बनेगी फोरलेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी और आसान

Rajasthan Government Project: अलवर से भरतपुर तक स्टेट हाईवे को टू-लेन से चौड़ा कर फोरलेन बनाने की योजना तैयार की गई है. आरएसआरडीसी ने 667.14 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी है, जिससे मंजूरी के बाद सफर और तेज होगा.
 

Published:Mar 10, 2026, 10:38 AM IST | Updated:Mar 10, 2026, 10:38 AM IST
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: अलवर से भरतपुर तक सफर को आसान और तेज बनाने के लिए स्टेट हाईवे को टूलेन से चौड़ा कर फोरलेन बनाने की योजना तैयार की गई है. इस परियोजना के तहत राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (आरएसआरडीसी) ने करीब 667.14 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दी है. इस परियोजना के लिए बजट में राशि स्वीकृत नहीं हुई है, लेकिन डीपीआर का अध्ययन किया जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले दो से तीन महीनों में इस परियोजना को मंजूरी मिल सकती है. यदि यह योजना मंजूर हो जाती है तो अलवर से भरतपुर तक का सफर पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो जाएगा.
Rajasthan Government Project

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद अलवरवासियों की आवाजाही में काफी बदलाव आया है. बगड़ तिराहे से शीतल होकर लोग सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंचने लगे हैं. कम समय और आरामदायक यात्रा के कारण अब अलवर के अधिकांश लोग, व्यापारी और उद्योगपति दिल्ली और जयपुर जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि अलवर से शीतल तक करीब 30 किलोमीटर का मार्ग अभी भी टूलेन है, जिसके कारण इस हिस्से को पार करने में लगभग 50 मिनट का समय लग जाता है. इसी समस्या को देखते हुए अलवर-भरतपुर के बीच आने वाले इस मार्ग को फोरलेन में बदलने की योजना बनाई गई है.