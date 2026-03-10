Good News: अलवर-भरतपुर रोड बनेगी फोरलेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी और आसान

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद अलवरवासियों की आवाजाही में काफी बदलाव आया है. बगड़ तिराहे से शीतल होकर लोग सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंचने लगे हैं. कम समय और आरामदायक यात्रा के कारण अब अलवर के अधिकांश लोग, व्यापारी और उद्योगपति दिल्ली और जयपुर जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि अलवर से शीतल तक करीब 30 किलोमीटर का मार्ग अभी भी टूलेन है, जिसके कारण इस हिस्से को पार करने में लगभग 50 मिनट का समय लग जाता है. इसी समस्या को देखते हुए अलवर-भरतपुर के बीच आने वाले इस मार्ग को फोरलेन में बदलने की योजना बनाई गई है.