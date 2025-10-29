दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-मुंबई हाईवे को जोड़ेगा 'जलेबी चौक', मिनटों में सफर होगा पूरा!

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पनियाला से बड़ौदामेव तक 86 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जा रहा है. पहले फेज़ में 86 किलोमीटर और दूसरे फेज़ में 40 किलोमीटर का काम पूरा होगा.