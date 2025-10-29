दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-मुंबई हाईवे को जोड़ेगा 'जलेबी चौक', मिनटों में सफर होगा पूरा!
Paniyala-Barodameo Super Expressway: पनियाला से बड़ौदामेव तक बन रहा 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे 2026 के अंत तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है. यह नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे को जोड़ेगा.
Published: Oct 29, 2025, 05:00 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 05:00 PM IST
Paniyala-Barodameo Super Expressway
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पनियाला से बड़ौदामेव तक 86 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जा रहा है. पहले फेज़ में 86 किलोमीटर और दूसरे फेज़ में 40 किलोमीटर का काम पूरा होगा.
वर्तमान में इस हाईवे पर मिट्टी डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है. किसानों की सुविधा के लिए हाईवे पर जगह-जगह अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं, ताकि गांवों के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.