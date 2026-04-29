/एक ही दिन होनी थी 2 बहनों, एक की डोली उठने से पहले 1 की उठी अर्थी, घर में शहनाई की जगह गूंज रही चीखें...

Alwar News: अलवर जिले के खैरथल में दुल्हन बनने जा रही लक्ष्मी की शादी से एक दिन मौत हो गई, जिसके बाद घर में मातम पसर गया. उसको अचानक घबराहट की शिकायत हुई थी.
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राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल एक परिवार की शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई, जिस घर में आज बारात आनी थी, वहां अब शोक का माहौल है. दुल्हन बनने जा रही लक्ष्मी की शादी से एक दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
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मंगलवार शाम घर में हल्दी की रस्म चल रही थी. लक्ष्मी अपनी बहनों के साथ नाच-गा रही थी और बेहद खुश नजर आ रही थी. कुछ ही देर बाद मेहंदी की रस्म होनी थी. इसी दौरान उसको अचानक घबराहट की शिकायत हुई और उल्टी आने की बात कही. परिजनों ने उसे संभाला, जूस पिलाया और आराम करने के लिए लिटा दिया.
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शुरुआत में सभी को लगा कि उसकी तबीयत जल्द ठीक हो जाएगी और शादी की तैयारियां भी चलती रही थी लेकिन जब कुछ देर बाद मां ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह अचेत मिली. यह देखते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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सबसे मार्मिक बात यह है कि बुधवार को लक्ष्मी के फेरे होने थे लेकिन अब उसी दिन उसकी अर्थी उठेगी. इस घटना ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.
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लक्ष्मी की शादी उसकी चचेरी बहन पलक के साथ एक ही दिन होनी थी. दोनों बहनें साथ में शादी के सपने संजो रही थीं और खुशी-खुशी तैयारियों में जुटी थीं. दोनों की बारात अलग-अलग स्थानों से आनी थी. अब एक बहन की डोली उठने से पहले ही दूसरी की अर्थी उठने की तैयारी हो रही है.
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पिता कमलेश के अनुसार, मंगलवार शाम तक सब कुछ सामान्य था. लक्ष्मी हंस रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और परिवार के साथ खुशियां बांट रही थी. अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और सब कुछ खत्म हो गया. लक्ष्मी अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी. उसका एक छोटा भाई है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है. बेटी की असामयिक मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. परिजन हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.