/एक ही दिन होनी थी 2 बहनों, एक की डोली उठने से पहले 1 की उठी अर्थी, घर में शहनाई की जगह गूंज रही चीखें...

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पिता कमलेश के अनुसार, मंगलवार शाम तक सब कुछ सामान्य था. लक्ष्मी हंस रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और परिवार के साथ खुशियां बांट रही थी. अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और सब कुछ खत्म हो गया. लक्ष्मी अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी. उसका एक छोटा भाई है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है. बेटी की असामयिक मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. परिजन हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.