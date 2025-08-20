Alwar News: खड़े कंटेनर में पीछे जा घुसी तेज रफ्तार बस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उड़े परखच्चे, ड्राइवर की दर्दनाक मौतम, दर्जनभर घायल

Alwar News: खड़े कंटेनर में पीछे जा घुसी तेज रफ्तार बस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उड़े परखच्चे, ड्राइवर की दर्दनाक मौतम, दर्जनभर घायल
Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा! तेज रफ्तार बस रैणी थाना क्षेत्र में चैनल नंबर 140 पर खड़े कंटेनर से टकराई. बस चालक की मौत, 15-16 यात्री घायल. घायलों का पिनान अस्पताल में इलाज जारी. पुलिस ने यातायात सुचारु किया.
Published: Aug 20, 2025, 09:26 IST | Updated: Aug 20, 2025, 09:26 IST
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार रफ्तार का कहर जारी है .ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं नहीं हो रही हे और जिसमें जन हानि नहीं हो.
सुबह सुबह को भी रैणी पुलिस थाना अंतर्गत डेरा गांव में चैनल नंबर 140 पर बड़ा हादसा हो गया. कंटेनर और ट्रैवलर बस में भीषण भिड़ंत में ट्रेवलर बस के चालक की मौत हो गई. वहीं करीब 20 सवारियां घायल हो गई. घायलों को समीपवर्ती पिनान अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.