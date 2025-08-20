Alwar News: खड़े कंटेनर में पीछे जा घुसी तेज रफ्तार बस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उड़े परखच्चे, ड्राइवर की दर्दनाक मौतम, दर्जनभर घायल

सुबह सुबह को भी रैणी पुलिस थाना अंतर्गत डेरा गांव में चैनल नंबर 140 पर बड़ा हादसा हो गया. कंटेनर और ट्रैवलर बस में भीषण भिड़ंत में ट्रेवलर बस के चालक की मौत हो गई. वहीं करीब 20 सवारियां घायल हो गई. घायलों को समीपवर्ती पिनान अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.