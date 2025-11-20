दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र

अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को नए स्तर पर ले जाने के लिए पिनान कस्बे के 125 किलोमीटर पायदान पर बने रेस्ट एरिया में हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है.