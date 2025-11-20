दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र

Published: Nov 20, 2025, 07:00 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 07:00 PM IST
Alwar News
अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को नए स्तर पर ले जाने के लिए पिनान कस्बे के 125 किलोमीटर पायदान पर बने रेस्ट एरिया में हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है.
Alwar News
यह महत्वपूर्ण पहल 'बुक योअर हेलीकॉप्टर' कंपनी ने शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को 'गोल्डन आवर' के भीतर उपचार के लिए तुरंत अस्पताल तक एयरलिफ्ट करना है.