Zee Rajasthan
mobile app

Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज

Alwar News: राजस्थान के अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में बोरवेल के अधूरे गड्ढे में एक आवारा सांड जा गिरा, जो उसमें बुरी तरह फंस गया. इसके बाद उसे निकालने के लिए तीन जेसीबी मशीनों को बुलवाया गया. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 02, 2025, 06:31 PM IST | Updated: Sep 02, 2025, 06:31 PM IST
1/6

Alwar News

Alwar News1/6
अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के ललावंडी गांव के पास मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. खेत में खुदवाए गए बोरवेल के अधूरे गड्ढे में अचानक एक आवारा सांड जा गिरा. गड्ढा गहरा और नीचे से संकरा होने के कारण सांड उसमें बुरी तरह फंस गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
2/6

Alwar News

Alwar News2/6
घटना की सूचना विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री नवल किशोर शर्मा को मिली तो वह तुरंत गोरक्षक दल की टीम के साथ वहां पहुंचे. गोरक्षक दल के करीब 50 से अधिक युवकों ने रस्सियों व अन्य साधनों से सांड को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहे क्योंकि लगातार हो रही बारिश से भी रेसक्यू करने में कठिनाई आ रही थी.