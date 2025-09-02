Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज

Published: Sep 02, 2025, 06:31 PM IST | Updated: Sep 02, 2025, 06:31 PM IST
अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के ललावंडी गांव के पास मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. खेत में खुदवाए गए बोरवेल के अधूरे गड्ढे में अचानक एक आवारा सांड जा गिरा. गड्ढा गहरा और नीचे से संकरा होने के कारण सांड उसमें बुरी तरह फंस गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
घटना की सूचना विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री नवल किशोर शर्मा को मिली तो वह तुरंत गोरक्षक दल की टीम के साथ वहां पहुंचे. गोरक्षक दल के करीब 50 से अधिक युवकों ने रस्सियों व अन्य साधनों से सांड को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहे क्योंकि लगातार हो रही बारिश से भी रेसक्यू करने में कठिनाई आ रही थी.