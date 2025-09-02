Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज

घटना की सूचना विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री नवल किशोर शर्मा को मिली तो वह तुरंत गोरक्षक दल की टीम के साथ वहां पहुंचे. गोरक्षक दल के करीब 50 से अधिक युवकों ने रस्सियों व अन्य साधनों से सांड को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहे क्योंकि लगातार हो रही बारिश से भी रेसक्यू करने में कठिनाई आ रही थी.