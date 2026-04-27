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राजस्थान में मौसम ने ली करवट! भीषण गर्मी के बीच अलवर में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 27, 2026, 09:13 AM|Updated: Apr 27, 2026, 09:13 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट ली है. अलवर में हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश से तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट होने की उम्मीद है.

Alwar Weather Today1/6
राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी भीषण हीटवेव के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. जहां एक तरफ सूरज की तपिश बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में राहत की फुहारें गिरने की संभावना बन गई है. मौसम विभाग ने अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज सुबह 8:30 बजे एक विशेष बुलेटिन जारी किया है, जिसके अनुसार आगामी कुछ घंटों में मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है. अलवर में आज मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की प्रबल संभावना है. जिसकी वजह से धूल भरी हवाएं 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.
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आकाशीय बिजली चमकने की आशंका को देखते हुए विभाग ने सलाह दी है कि मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थान पर रहें.
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प्रदेश में वर्तमान में दो विपरीत मौसम स्थितियां एक साथ काम कर रही हैं. अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हीटवेव (लू) का दौर जारी रहेगा.
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बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ का असर की वजह से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से दोपहर बाद मौसम पलटेगा. आगामी 3-4 दिनों तक आंधी और बारिश की गतिविधियों के कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है.
Alwar Weather Today6/6
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. यह आंधी-बारिश का दौर आगामी 3-4 दिनों तक रुक-रुक कर जारी रह सकता है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से आंशिक राहत मिलेगी.
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