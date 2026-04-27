/राजस्थान में मौसम ने ली करवट! भीषण गर्मी के बीच अलवर में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट ली है. अलवर में हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश से तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट होने की उम्मीद है.