Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व
Republic Day Rajasthan: आमेर के हाथी गांव में एक हाथी ने अपनी सूंड से ध्वजारोहण कर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव चौधरी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन ने देशभक्ति के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण का एक प्रेरणादायक संदेश दिया.
Published: Jan 26, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 12:19 PM IST
पर्यटन नगरी आमेर के हाथी गांव में इस बार 77वां गणतंत्र दिवस एक ऐसे अनोखे और दिल जीत लेने वाले अंदाज में मनाया गया, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है. जहां देश भर में मुख्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, वहीं हाथी गांव में यह गौरवशाली कार्य एक हाथी ने संपन्न किया. जब एक विशालकाय गजराज ने अपनी सूंड से तिरंगे की डोरी खींचकर ध्वजारोहण किया, तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया.
क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने वन्यजीव प्रेम और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम पेश किया. जैसे ही हाथी ने तिरंगा फहराया, पूरा हाथी गांव 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से गूंज उठा. हाथियों के इस सम्मानजनक व्यवहार ने उपस्थित पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया.