Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व

पर्यटन नगरी आमेर के हाथी गांव में इस बार 77वां गणतंत्र दिवस एक ऐसे अनोखे और दिल जीत लेने वाले अंदाज में मनाया गया, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है. जहां देश भर में मुख्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, वहीं हाथी गांव में यह गौरवशाली कार्य एक हाथी ने संपन्न किया. जब एक विशालकाय गजराज ने अपनी सूंड से तिरंगे की डोरी खींचकर ध्वजारोहण किया, तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया.