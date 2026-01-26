Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व

Zee Rajasthan
Republic Day Rajasthan: आमेर के हाथी गांव में एक हाथी ने अपनी सूंड से ध्वजारोहण कर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव चौधरी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन ने देशभक्ति के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण का एक प्रेरणादायक संदेश दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 26, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 12:19 PM IST
Jaipur Republic Day: Amer Hathi Gaon

पर्यटन नगरी आमेर के हाथी गांव में इस बार 77वां गणतंत्र दिवस एक ऐसे अनोखे और दिल जीत लेने वाले अंदाज में मनाया गया, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है. जहां देश भर में मुख्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, वहीं हाथी गांव में यह गौरवशाली कार्य एक हाथी ने संपन्न किया. जब एक विशालकाय गजराज ने अपनी सूंड से तिरंगे की डोरी खींचकर ध्वजारोहण किया, तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया.
Jaipur Republic Day: Amer Hathi Gaon

क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने वन्यजीव प्रेम और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम पेश किया. जैसे ही हाथी ने तिरंगा फहराया, पूरा हाथी गांव 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से गूंज उठा. हाथियों के इस सम्मानजनक व्यवहार ने उपस्थित पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया.