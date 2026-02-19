Photos: आमेर में 30 साल बाद लौटी मावठा झील की रौनक, शुरू हुआ बोटिंग ट्रायल, जयपुर में मिलेगा कश्मीर जैसा अहसास!

पिंक सिटी जयपुर के पर्यटन में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. विश्व प्रसिद्ध आमेर फोर्ट की तलहटी में स्थित मावठा झील में करीब तीन दशक (30 साल) के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर नावों की चप्पू चलते नजर आएंगे. उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के विशेष प्रयासों से आज से झील में बोटिंग का ट्रायल शुरू कर दिया गया है.