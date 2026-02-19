Photos: आमेर में 30 साल बाद लौटी मावठा झील की रौनक, शुरू हुआ बोटिंग ट्रायल, जयपुर में मिलेगा कश्मीर जैसा अहसास!
Rajasthan Tourism: जयपुर के आमेर स्थित मावठा झील में 30 साल बाद बोटिंग की वापसी हुई है. आज से ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें पर्यटक शिकारा और स्पीड बोट का लुत्फ उठा सकेंगे. यह पहल आमेर को कश्मीर जैसा अहसास और नई आर्थिक मजबूती देगी.
Published:Feb 19, 2026, 02:23 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 02:26 PM IST
Rajasthan Tourism: Mawatha Lake Boating Amer Jaipur
पिंक सिटी जयपुर के पर्यटन में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. विश्व प्रसिद्ध आमेर फोर्ट की तलहटी में स्थित मावठा झील में करीब तीन दशक (30 साल) के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर नावों की चप्पू चलते नजर आएंगे. उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के विशेष प्रयासों से आज से झील में बोटिंग का ट्रायल शुरू कर दिया गया है.
आमेर फोर्ट की भव्यता और अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच जब पर्यटक नाव की सवारी करेंगे, तो उन्हें राजस्थान के मरुस्थल में कश्मीर की डल झील जैसा अहसास होगा.