/सात समंदर पार से आई दुल्हनिया! नागौर की बहू बनी अमेरिकन बैंकर, शादी की तस्वीरें जीत लेंगी दिल

Nagaur News: अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकर एलाइजा ने राजस्थान के नागौर में किसान परिवार के आदित्य संग शादी रचाई. विदेशी दुल्हन ने राजस्थानी पोशाक और गहनों में सजकर पूरे रीति-रिवाज से सात फेरे लिए. दोनों की मुलाकात अमेरिका में हुई थी लेकिन शादी के लिए उन्होंने नागौर की माटी को चुना.
1/7
Nagaur News: राजस्थान के नागौर से एक अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है. अमेरिका की लड़की यहां गांव में रहने वाली किसान फैमिली की बहू बनी है. यह शादी पूरी तरह हिंदू और राजस्थानी रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई . ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सभी रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई.
2/7
आपको बता दें कि अमेरिका की एक लड़की को राजस्थान इतना पसंद आया कि वो यहां के किसान परिवार की बहू बन गई . अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकर एलाइजा ने नागौर के रहने वाले आदित्य संग पूरे हिंदू और राजस्थानी रीति-रिवाजों से शादी की. गांव के बीच विदेशी दुल्हन का पारंपरिक अंदाज देख लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला. वही दोनों के परिवार वाले भी काफी खुश नजर आ रहे थे.
3/7
दोनों की शादी नागौर के जायल उपखंड के आकोड़ा गांव में हुई. विदेशी दुल्हन राजस्थानी पोशाक के साथ, पारंपरिक गहनों और राजस्थानी श्रृंगार में सजी-धजी मंडप में पहुंची थी. अमेरिका की रहने वाली एलाइजा ने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए पूरे विधि-विधान से आदित्य के साथ सात फेरे लिए और इस परिवार का हिस्सा बन गई.
4/7
आदित्य एक साधारण किसान परिवार से हैं. उनके पिता रघुवीर सिंह भारतीय वायुसेना में थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां मधुबाला के कंधों पर आ गई.
5/7
एक गृहणी होते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज आदित्य अमेरिका में एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि उनकी बहन अपूर्वा एक डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं. अमेरिका में काम करते हुए आदित्य की मुलाकात एलाइजा से हुई, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं. दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. अलग-अलग देशों और संस्कृतियों से होने के बावजूद दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में चुना.
6/7
शादी को लेकर सबसे खास बात यह रही कि दोनों ने इसे पूरी तरह भारतीय और राजस्थानी परंपराओं के अनुसार करने का फैसला लिया. एलाइजा ने न केवल इस फैसले को चुना बल्कि पूरे दिल से भारतीय संस्कृति अपनाया. शादी की सभी रस्में- हल्दी, मेहंदी, फेरे और सिंदूरदान- पूरी श्रद्धा और रीति-रिवाज के साथ निभाए गए. एलाइजा ने हर परंपरा को समझते हुए उसे निभाया, जिससे गांव के लोग भी बेहद प्रभावित हुए. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, वह काबिले तारीफ है.
7/7
एक तरफ अमेरिका की आधुनिक जीवनशैली और दूसरी तरफ राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति- दोनों का यह मेल लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है. परिवार और गांव वाल इस शादी को पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया. शादी में पारंपरिक संगीत, नाच-गाना और राजस्थानी रंग देखने को मिला. एलाइजा भी इस माहौल में पूरी तरह घुल-मिल गई.