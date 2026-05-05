/सात समंदर पार से आई दुल्हनिया! नागौर की बहू बनी अमेरिकन बैंकर, शादी की तस्वीरें जीत लेंगी दिल

5 /7

एक गृहणी होते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज आदित्य अमेरिका में एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि उनकी बहन अपूर्वा एक डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं. अमेरिका में काम करते हुए आदित्य की मुलाकात एलाइजा से हुई, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं. दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. अलग-अलग देशों और संस्कृतियों से होने के बावजूद दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में चुना.