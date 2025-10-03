दिवाली-छठ पर नहीं रहेगी टिकट की टेंशन! राजस्थान के मदार से बिहार के दरभंगा तक दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

Rajasthan To Bihar Amrit Bharat Express : राजस्थान में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो रही है, जो छठ पूजा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले बिहारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.