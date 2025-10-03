Zee Rajasthan
दिवाली-छठ पर नहीं रहेगी टिकट की टेंशन! राजस्थान के मदार से बिहार के दरभंगा तक दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

Rajasthan To Bihar Amrit Bharat Express : राजस्थान में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो रही है, जो छठ पूजा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले बिहारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. 

Published: Oct 03, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Oct 03, 2025, 12:47 PM IST
22 कोचों वाली इस ट्रेन की क्षमता 1800 यात्रियों की है, जो मेट्रो जैसी जर्क-फ्री तकनीक से लैस है. सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.
मदार (अजमेर) से दरभंगा (बिहार) के बीच चलने वाली यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को रवाना होगी. मदार से रात्रि 9:25 बजे प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 19623 रात्रि 11:00 बजे जयपुर स्टेशन पहुंचेगी, जहां 10 मिनट का ठहराव होगा.