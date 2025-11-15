Jaipur Anil Agarwal International Cricket Stadium: राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली रोड पर स्थित चोंप गांव में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने की कवायद तेज हो रही है.