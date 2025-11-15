वानखेड़े-चिन्नास्वामी को पछाड़ेगा जयपुर में बन रहा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जानें क्या-क्या है खासियत
Jaipur Anil Agarwal International Cricket Stadium: राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली रोड पर स्थित चोंप गांव में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने की कवायद तेज हो रही है.
Published: Nov 15, 2025, 09:28 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 09:28 AM IST
Jaipur International Cricket Stadium
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) और वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच हुए एमओयू के तहत 300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा यह स्टेडियम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा.
Jaipur International Cricket Stadium
75 हजार दर्शकों की क्षमता वाला यह मैदान मुंबई के वानखेड़े (33,000) और बेंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी (40,000) स्टेडियमों को पीछे छोड़ देगा. 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट से राजस्थान को आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के नए अवसर मिलेंगे.