माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी अरावली! राजस्थान में चलती थीं बर्फीली हवाएं

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजस्थान की धरती कभी हिमयुग का हिस्सा थी और अरावली को “बर्फीला साम्राज्य” क्यों कहा जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, करोड़ों साल पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होती थी. उस समय अरावली की चोटियां इतनी ऊंची थीं कि वे बादलों को चीरती हुई आसमान तक पहुंच जाती थीं.