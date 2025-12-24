माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी अरावली! राजस्थान में चलती थीं बर्फीली हवाएं

Published: Dec 24, 2025, 09:24 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 09:24 PM IST
Aravalli Mountain History
आज अरावली पर्वत श्रृंखला हमें गर्म, शुष्क और पथरीली दिखाई देती है, लेकिन भूवैज्ञानिक इतिहास बताता है कि कभी यही अरावली बर्फ से ढकी विशाल पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी. यह सच आज की पीढ़ी के लिए चौंकाने वाला हो सकता है.
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजस्थान की धरती कभी हिमयुग का हिस्सा थी और अरावली को “बर्फीला साम्राज्य” क्यों कहा जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, करोड़ों साल पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होती थी. उस समय अरावली की चोटियां इतनी ऊंची थीं कि वे बादलों को चीरती हुई आसमान तक पहुंच जाती थीं.