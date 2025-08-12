Zee Rajasthan
mobile app

Artificial Rain in Rajasthan: आज हवा में बनेंगे नकली बादल, बस थोड़ी देर में होने वाली झमाझम बारिश, क्लाउड सीडिंग के बाद बौछारों से भीगेगा राजस्थान

Artificial Rain in Rajasthan: राजस्थान में तीसरी बार कृत्रिम बारिश का प्रयोग! आज दोपहर 2 बजे रामगढ़ बांध पर ड्रोन के जरिए होगी कृत्रिम बारिश. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत. 2005 से सूखा पड़ा बांध अब होगा पानी से भरपूर! 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 12, 2025, 11:14 IST | Updated: Aug 12, 2025, 11:14 IST
1/7

Artificial Rain in Rajasthan

Artificial Rain in Rajasthan1/7
राजस्थान में तीसरी बार कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रामगढ़ बांध को पानी से भरना है. यह बांध 2005 से सूखा पड़ा है और जयपुर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है.
2/7

Artificial Rain in Rajasthan

Artificial Rain in Rajasthan2/7
आज दोपहर 2 बजे ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें बादलों में सोडियम क्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाएगा. इससे बादलों में संघनन बढ़ेगा और बारिश की बूंदें बनेंगी. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे.