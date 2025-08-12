Artificial Rain in Rajasthan: आज हवा में बनेंगे नकली बादल, बस थोड़ी देर में होने वाली झमाझम बारिश, क्लाउड सीडिंग के बाद बौछारों से भीगेगा राजस्थान

Artificial Rain in Rajasthan: राजस्थान में तीसरी बार कृत्रिम बारिश का प्रयोग! आज दोपहर 2 बजे रामगढ़ बांध पर ड्रोन के जरिए होगी कृत्रिम बारिश. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत. 2005 से सूखा पड़ा बांध अब होगा पानी से भरपूर!