Artificial Rain In Rajasthan: राजस्थान में कल नकली बादलों से होगी असली पानी की बारिश, जानें क्या है इसका प्रोसेस

राजस्थान में कृत्रिम बारिश के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसके तहत जयपुर के रामगढ़ बांध को आर्टिफिशियल रेन से भरने की तैयारी है. इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिकों और सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह 12 अगस्त से शुरू होने की संभावना है. लगभग एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी. इससे पहले यह प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे टाल दिया गया था. अब सभी तैयारियां पूरी होने के बाद इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू करने की उम्मीद है.