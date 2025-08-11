Zee Rajasthan
Artificial Rain In Rajasthan: राजस्थान में कल नकली बादलों से होगी असली पानी की बारिश, जानें क्या है इसका प्रोसेस

Artificial Rain In Rajasthan: राजस्थान में कृत्रिम बारिश की अनोखी पहल! जयपुर के रामगढ़ बांध को आर्टिफिशियल रेन से भरने की तैयारी, 12 अगस्त से शुरू होने की संभावना. क्लाउड सीडिंग के जरिए होगी कृत्रिम बारिश, लगभग एक महीने तक चलेगा प्रोजेक्ट. 
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 11, 2025, 12:01 IST | Updated: Aug 11, 2025, 12:01 IST
Artificial Rain In Rajasthan

राजस्थान में कृत्रिम बारिश के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसके तहत जयपुर के रामगढ़ बांध को आर्टिफिशियल रेन से भरने की तैयारी है. इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिकों और सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह 12 अगस्त से शुरू होने की संभावना है. लगभग एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी. इससे पहले यह प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे टाल दिया गया था. अब सभी तैयारियां पूरी होने के बाद इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू करने की उम्मीद है.
Artificial Rain In Rajasthan

राजस्थान में एक अनोखी पहल शुरू होने जा रही है, जिसमें जयपुर के रामगढ़ बांध में पहली बार ड्रोन के जरिए प्रिसिजन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी. इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, जो एआई तकनीक का उपयोग करके डेटा कैलकुलेट करेंगी और फिर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे.