बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

जानकारी के अनुसार, मृतका ममता (32) पत्नी अणदाराम पटेल निवासी पनौतरी नाड़ी अपने परिवार के साथ खेत में रहती थी. रात को खाना खाकर सभी परिजन सो गए थे. बताया जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे विवाहिता अपने तीन बच्चों नवीन (7), रुगाराम (4) और छह माह की मासूम मानवी को लेकर खेत में बने टांके में कूद गई.