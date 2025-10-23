Zee Rajasthan
बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

Balotra News: राजस्थान के बालोतरा जिले के टापरा गांव के समीप पनौतरी नाड़ी में एक मां ने अपने तीन बच्चों संग आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 23, 2025, 04:47 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 04:47 PM IST
बालोतरा जिले के टापरा गांव के समीप पनौतरी नाड़ी में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक विवाहिता ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ खेत में बने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
जानकारी के अनुसार, मृतका ममता (32) पत्नी अणदाराम पटेल निवासी पनौतरी नाड़ी अपने परिवार के साथ खेत में रहती थी. रात को खाना खाकर सभी परिजन सो गए थे. बताया जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे विवाहिता अपने तीन बच्चों नवीन (7), रुगाराम (4) और छह माह की मासूम मानवी को लेकर खेत में बने टांके में कूद गई.