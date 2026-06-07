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'कबाड़' से बनाया कमाल! बांसवाड़ा के छात्रों ने तैयार किया 'पुष्पक' इलेक्ट्रिक वाहन

Edited bySandhya YadavReported byAjay ojha
Published: Jun 07, 2026, 11:30 AM|Updated: Jun 07, 2026, 11:30 AM

Banswara News: बांसवाड़ा के जीजीटीयू के यूसीई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों ने वर्षों से खराब पड़ी गोल्फ कार्ट को 1.2 लाख रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन 'पुष्पक' में बदल दिया. यह 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती है और एक चार्ज में 60-70 किमी तक सफर कर सकती है.
 

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Banswara News: राजस्थान के जनजाति अंचल बांसवाड़ा के युवाओं ने सीमित संसाधनों के बीच अपनी तकनीकी प्रतिभा का शानदार उदाहरण पेश किया है. गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू) के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (यूसीई) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने वर्षों से अनुपयोगी पड़ी गोल्फ कार्ट को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया. पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस नवाचार को प्रदर्शित किया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया.
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छात्रों ने इस इलेक्ट्रिक वाहन का नाम 'पुष्पक' रखा है. इसका नामकरण रामायण के प्रसिद्ध 'पुष्पक विमान' से प्रेरित होकर किया गया है. आधुनिक दौर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह वाहन नवाचार, आत्मनिर्भरता और हरित तकनीक की दिशा में एक नई पहल माना जा रहा है. यह परियोजना जनजाति क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा और बड़े सपनों का प्रतीक बनकर सामने आई है.
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विश्वविद्यालय परिसर में लंबे समय से खड़ी खराब गोल्फ कार्ट में लगी पुरानी लेड-एसिड बैटरियों को हटाकर आधुनिक लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) बैटरी लगाई गई. इसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) सेफ्टी फीचर भी दिया गया है, जो ओवरचार्जिंग, शॉर्ट सर्किट और तापमान से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है. अब यह इलेक्ट्रिक वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है और एक बार चार्ज होने पर 60 से 70 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है.
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छात्रों ने इस पूरी परियोजना को करीब 1.2 लाख रुपए की लागत में पूरा किया. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, नई इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की कीमत करीब सवा पांच लाख रुपए तक होती है. ऐसे में इस नवाचार से विश्वविद्यालय को लगभग 2.5 से 4 लाख रुपए तक की बचत हुई है. भविष्य में इस वाहन का उपयोग विश्वविद्यालय के प्रमुख आयोजनों और अतिथियों को कैंपस भ्रमण कराने के लिए किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र प्रिंस, कनक, गोविंद, बसंत और श्रद्धेय पंचाल ने पूरा किया. इस दौरान उन्हें इंजीनियर नितिन स्वर्णकार और हिमांशु पंड्या का मार्गदर्शन मिला.
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यूसीई के प्राचार्य डॉ. अर्पित पाठक ने इसे विद्यार्थियों की नवाचार क्षमता और आत्मनिर्भर सोच का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि इस तरह की परियोजनाएं छात्रों को वास्तविक औद्योगिक चुनौतियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं. बांसवाड़ा के इन युवाओं का यह प्रयास 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' और पर्यावरण अनुकूल तकनीक की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बनकर उभरा है.
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