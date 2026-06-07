/'कबाड़' से बनाया कमाल! बांसवाड़ा के छात्रों ने तैयार किया 'पुष्पक' इलेक्ट्रिक वाहन

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Banswara News छात्रों ने इस पूरी परियोजना को करीब 1.2 लाख रुपए की लागत में पूरा किया. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, नई इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की कीमत करीब सवा पांच लाख रुपए तक होती है. ऐसे में इस नवाचार से विश्वविद्यालय को लगभग 2.5 से 4 लाख रुपए तक की बचत हुई है. भविष्य में इस वाहन का उपयोग विश्वविद्यालय के प्रमुख आयोजनों और अतिथियों को कैंपस भ्रमण कराने के लिए किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र प्रिंस, कनक, गोविंद, बसंत और श्रद्धेय पंचाल ने पूरा किया. इस दौरान उन्हें इंजीनियर नितिन स्वर्णकार और हिमांशु पंड्या का मार्गदर्शन मिला.