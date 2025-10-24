Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म

राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के प्रताप सर्कल पर उदयपुर से बांसवाड़ा आ रही रोडवेज बस में गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई. बस मे मौजूद महिलाओ ने महिला की डिलेवरी सुरक्षित कराई, रोडवेज बस चालक बस को सीधा एमजी हॉस्पिटल लेकर पंहुचा और महिला और जन्म लेने वाले बच्चे को हॉस्पिटल मे भर्ती कराया. महिला और बेटे दोनों स्वस्थ हैं.