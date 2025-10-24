Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म

Published: Oct 24, 2025, 07:57 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 07:57 PM IST
Banswara News
राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के प्रताप सर्कल पर उदयपुर से बांसवाड़ा आ रही रोडवेज बस में गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई. बस मे मौजूद महिलाओ ने महिला की डिलेवरी सुरक्षित कराई, रोडवेज बस चालक बस को सीधा एमजी हॉस्पिटल लेकर पंहुचा और महिला और जन्म लेने वाले बच्चे को हॉस्पिटल मे भर्ती कराया. महिला और बेटे दोनों स्वस्थ हैं.
Banswara News
महिला के पति दिनेश ने बताया कि उसकी पत्नी क़ो पीलिया हुआ था तो उदयपुर हॉस्पिटल में थे. ठीक होने के बाद आज रोडवेज बस से हम बांसवाड़ा आ रहे थे, तभी चिड़ियावासा गांव के समीप पत्नी को दर्द हुआ और थोड़ी देर मे उसने बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया.