Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में रोडवेज बस में गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई और बेटे को जन्म दिया. इसके बाद बस में डिलिवरी होने की सूचना तुरंत एम्बुलेंस को दी गई. 
 

Published: Oct 24, 2025, 07:57 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 07:57 PM IST
राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के प्रताप सर्कल पर उदयपुर से बांसवाड़ा आ रही रोडवेज बस में गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई. बस मे मौजूद महिलाओ ने महिला की डिलेवरी सुरक्षित कराई, रोडवेज बस चालक बस को सीधा एमजी हॉस्पिटल लेकर पंहुचा और महिला और जन्म लेने वाले बच्चे को हॉस्पिटल मे भर्ती कराया. महिला और बेटे दोनों स्वस्थ हैं.
महिला के पति दिनेश ने बताया कि उसकी पत्नी क़ो पीलिया हुआ था तो उदयपुर हॉस्पिटल में थे. ठीक होने के बाद आज रोडवेज बस से हम बांसवाड़ा आ रहे थे, तभी चिड़ियावासा गांव के समीप पत्नी को दर्द हुआ और थोड़ी देर मे उसने बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया.