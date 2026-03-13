Zee Rajasthan
बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-रेस्टोरेंट्स से 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

Rajasthan News: बारां में रसद विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट्स पर छापा मारकर 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. NH-27 और प्रताप चौक जैसे इलाकों में हुई इस कार्रवाई का उद्देश्य घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी को रोकना है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRam Mehta
Published:Mar 13, 2026, 02:31 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 02:31 PM IST
प्रदेश में गैस किल्लत की खबरों के बीच बारां जिला प्रशासन ने घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है. जिला रसद अधिकारी (DSO) विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में रसद विभाग की विशेष टीम ने शहर के नामी होटलों और खान-पान केंद्रों पर छापामार कार्रवाई कर बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर बरामद किए हैं.
प्रवर्तन दल ने शहर के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग पाया गया. द्वारिका होटल (NH-27)- यहां से सर्वाधिक 10 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इटवेल होटल- 6 सिलेंडर बरामद. महाकाल पूरी सेंटर- 5 सिलेंडर जब्त. पाबूजी दूध डेयरी- 3 सिलेंडर बरामद.शंकर कचौरी (प्रताप चौक)- 2 सिलेंडर जब्त. जिसके बाद कुल 26 सिलेंडर जब्त कर पास की गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिए गए हैं.