बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-रेस्टोरेंट्स से 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

प्रवर्तन दल ने शहर के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग पाया गया. द्वारिका होटल (NH-27)- यहां से सर्वाधिक 10 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इटवेल होटल- 6 सिलेंडर बरामद. महाकाल पूरी सेंटर- 5 सिलेंडर जब्त. पाबूजी दूध डेयरी- 3 सिलेंडर बरामद.शंकर कचौरी (प्रताप चौक)- 2 सिलेंडर जब्त. जिसके बाद कुल 26 सिलेंडर जब्त कर पास की गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिए गए हैं.