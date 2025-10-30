बाड़मेर सर्किट हाउस के पीछे बेशकीमती भूमि पर कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने JCB से तोड़े अतिक्रमण

Published: Oct 30, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 05:04 PM IST
Barmer News
बाड़मेर शहर की मुख्य उत्तरलाई बाईपास रोड स्थित सर्किट हाउस के पीछे की बेशकीमती सरकारी भूमि एक बार फिर भू-माफियाओं के निशाने पर आ गई. बुधवार देर रात कुछ महिलाओं की आड़ में माफियाओं ने इस भूमि पर कब्जा जमाने का प्रयास किया.
Barmer News
उन्होंने कच्चा निर्माण शुरू कर दिया और पत्थर के टुकड़े रोपकर जमीन को चिह्नित करने की कोशिश की, ताकि बाद में उसे अपनी बताई जा सके. मामले की भनक लगते ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया और माफियाओं की योजना को नाकाम कर दिया.