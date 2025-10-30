Zee Rajasthan
बाड़मेर सर्किट हाउस के पीछे बेशकीमती भूमि पर कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने JCB से तोड़े अतिक्रमण

Barmer News: बाड़मेर शहर की मुख्य उत्तरलाई बाईपास रोड स्थित सर्किट हाउस के पीछे की बेशकीमती सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने JCB चलाई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 30, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 05:04 PM IST
बाड़मेर शहर की मुख्य उत्तरलाई बाईपास रोड स्थित सर्किट हाउस के पीछे की बेशकीमती सरकारी भूमि एक बार फिर भू-माफियाओं के निशाने पर आ गई. बुधवार देर रात कुछ महिलाओं की आड़ में माफियाओं ने इस भूमि पर कब्जा जमाने का प्रयास किया.
उन्होंने कच्चा निर्माण शुरू कर दिया और पत्थर के टुकड़े रोपकर जमीन को चिह्नित करने की कोशिश की, ताकि बाद में उसे अपनी बताई जा सके. मामले की भनक लगते ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया और माफियाओं की योजना को नाकाम कर दिया.