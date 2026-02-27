भूकंप के चलते बाड़मेर में किसान के खेत में भर गया था क्रूड ऑयल? अब कंपनी का नया दावा

1/7

23 फरवरी को शुरू हुआ रिसाव तीन दिनों तक चला, लेकिन अब शटडाउन के बाद पूरी तरह रुक गया है. हालांकि, किसान का दावा है कि जमीन के नीचे से अभी भी रिसाव जारी है, जिससे पर्यावरण और कृषि पर खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की मांग की है.