भूकंप के चलते बाड़मेर में किसान के खेत में भर गया था क्रूड ऑयल? अब कंपनी का नया दावा
Barmer Crude Oil Bursts: बाड़मेर के काउखेड़ा गांव में ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड-8 के पास किसान के खेत से क्रूड ऑयल फूटने की घटना में नया अपडेट आया है. केयर्न वेदांता कंपनी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि रिसाव अब नियंत्रण में है.
Published:Feb 27, 2026, 02:13 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 02:13 PM IST
1/7
Barmer Crude Oil Bursts
1/7
23 फरवरी को शुरू हुआ रिसाव तीन दिनों तक चला, लेकिन अब शटडाउन के बाद पूरी तरह रुक गया है. हालांकि, किसान का दावा है कि जमीन के नीचे से अभी भी रिसाव जारी है, जिससे पर्यावरण और कृषि पर खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की मांग की है.
2/7
Barmer Crude Oil Bursts
2/7
कंपनी के अनुसार, रिसाव के स्रोत का पता लगाने के लिए टीम लगातार काम कर रही है. पाइपलाइन की सेक्शनवार जांच जारी है, ताकि रूट कॉज का पता लगाया जा सके. 24 फरवरी को 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ, जिसका एपिसेंटर तेल क्षेत्र से दूर था.