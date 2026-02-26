बाड़मेर खेत में क्रूड ऑयल मामले में बड़ा अपडेट, टीम को अभी तक नहीं चला लीकेज का पता

Published:Feb 26, 2026, 01:05 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 01:05 PM IST
किसान के साथ कंपनी की बातचीत और मुआवजा
कंपनी ने किसान हरजीराम खोथ को बुलाकर वार्ता कर ली है. क्षति के नियमों के अनुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र की जमीन पर अगर फसल लगी हो और उसकी क्षति हुई हो तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा और जो भी नियम है उसके हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा. किसान के मुताबिक उसकी 1 बीघा जमीन अब खराब हो चुकी है.
किसान को कितना हुआ नुकसान ?
जिला प्रशासन के साथ बैठक कर जिस जगह ये हादसा हुआ है उधर बर्बाद हुई फसल और जमीन का आंकलन किया जाएगा और नुकसान का निष्पक्ष मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जाएगा. हालांकि कंपनी के मुताबिक उक्त क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा था. फिर भी, भूमि पर हुए असर का आंकलन कर मुआवजा दिया जाएगा.