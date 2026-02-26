बाड़मेर खेत में क्रूड ऑयल मामले में बड़ा अपडेट, टीम को अभी तक नहीं चला लीकेज का पता

कंपनी ने किसान हरजीराम खोथ को बुलाकर वार्ता कर ली है. क्षति के नियमों के अनुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र की जमीन पर अगर फसल लगी हो और उसकी क्षति हुई हो तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा और जो भी नियम है उसके हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा. किसान के मुताबिक उसकी 1 बीघा जमीन अब खराब हो चुकी है.