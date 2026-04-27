/बाड़मेर में 47°C की भीषण गर्मी, कहीं चूने की दीवार तो कहीं 1 बाल्टी पानी से बना AC!

Barmer Weather: पश्चिमी राजस्थान का सीमावर्ती बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. वहीं यहां के लोग सदियों पुराने पारंपरिक तरीकों से गर्मी से बचने की कोशिश करत नजर आ रहे हैं. ये उपाय आज भी असरदार माने जाते हैं.

