/बाड़मेर में 47°C की भीषण गर्मी, कहीं चूने की दीवार तो कहीं 1 बाल्टी पानी से बना AC!

Barmer Weather: पश्चिमी राजस्थान का सीमावर्ती बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. वहीं यहां के लोग सदियों पुराने पारंपरिक तरीकों से गर्मी से बचने की कोशिश करत नजर आ रहे हैं. ये उपाय आज भी असरदार माने जाते हैं.
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बाड़मेर जिले में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं. गर्मी से बचने के लिए लोग पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.
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राजस्थान के गांवों में आज भी मटका या घड़ा ठंडे पानी का सबसे भरोसेमंद साधन है. मिट्टी के बर्तन में रखा पानी बिना बिजली के ठंडा रहता है.
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साथ ही घासफूस घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर लगाई जाती है, जिसे बार-बार गीला रखने पर हवा ठंडी होकर अंदर आती है.
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इसके अलावा मिट्टी के बने घरों की मोटी दीवारें तापमान को ठीक रखने के मदद करती हैं. वहीं, चूने से पूती दीवारों से घर ठंड़े रखते हैं.
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गर्मी से राहत में खान-पान की अहम भूमिका निभाता है. छाछ शरीर को ठंडा रखती है. राबड़ी पीने से भी शरीर का तापमान संतुलित रहता है.
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प्रदेश को लोग गर्मी से बचने के लिए ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनना, सिर पर पगड़ी या साफा बांधते हैं. इसके अलावा दोपहर की तेज गर्मी में काम से बचकर आराम किया जाता है. वहीं, कामकाज सुबह और शाम के समय किया जाता है.
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ये सभी उपाय प्रकृति के साथ तालमेल पर आधारित हैं. बिना बिजली के भी ये शरीर और घर दोनों को ठंडा रखते हैं. यही वजह है कि आज भी राजस्थान के लोग 47°C की गर्मी में भी सामान्य जीवन जी पा रहे हैं.