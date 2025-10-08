बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो

बाड़मेर में थार महोत्सव 2025 का आयोजन रंगारंग और उत्सवमय तरीके से किया गया. इस महोत्सव का उद्देश्य थार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से कलाकार, लोक संगीतकार, नर्तक और युवा प्रतिभागी शामिल हुए.