बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो

Published: Oct 08, 2025, 03:08 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 03:08 PM IST
1/7
Barmer Thar Mahotsav 2025
1/7
राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को थार महोत्सव की शुरुआत हुई. इस फेस्टिवल की शुरुआत गांधी चौक से शुरू हुई शोभायात्रा के साथ हुई फिर सभी आदर्श स्टेडियम पहुंचे.
2/7
Barmer Thar Mahotsav 2025
2/7
बाड़मेर में थार महोत्सव 2025 का आयोजन रंगारंग और उत्सवमय तरीके से किया गया. इस महोत्सव का उद्देश्य थार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से कलाकार, लोक संगीतकार, नर्तक और युवा प्रतिभागी शामिल हुए.