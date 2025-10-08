Zee Rajasthan
बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो

Barmer Thar Mahotsav 2025: राजस्थान के बाड़मेर में थार महोत्सव में श्री 2025 का खिताब धर्मेंद्र डाबी और थार सुंदरी 2025 का खिताब नक्षत्री मिला. महोत्सव की शुरुआत भव्य शोभायात्रा के साथ हुई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 08, 2025, 03:08 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 03:08 PM IST
Barmer Thar Mahotsav 2025

राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को थार महोत्सव की शुरुआत हुई. इस फेस्टिवल की शुरुआत गांधी चौक से शुरू हुई शोभायात्रा के साथ हुई फिर सभी आदर्श स्टेडियम पहुंचे.
बाड़मेर में थार महोत्सव 2025 का आयोजन रंगारंग और उत्सवमय तरीके से किया गया. इस महोत्सव का उद्देश्य थार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से कलाकार, लोक संगीतकार, नर्तक और युवा प्रतिभागी शामिल हुए.