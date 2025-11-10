बासी रोटी अब फेकनें की जरूरत नहीं, ऐसे बनाएं ये राजस्थानी डिश, स्वाद में ऐसी कि मुंह में ला दें पानी
Rajasthani dish: बासी रोटी को फेंकने के बजाय, सर्दियों में उससे स्वादिष्ट 'कॉकलेट' बनाएं. इसके लिए रोटी को नूडल्स की तरह काटकर आलू और मसालों में मिलाएं. फिर रोल्स बनाकर उन्हें तल लें. यह एक राजस्थानी प्रेरित नाश्ता है, जो चाय के साथ एकदम परफेक्ट है.
Published: Nov 10, 2025, 05:55 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 05:55 PM IST
सर्दियों के मौसम में, जब गरमागरम स्नैक्स की जरूरत होती है, तो रात की बची हुई रोटियां अक्सर चिंता का विषय बन जाती हैं. अब इन रोटियों को फेंकने या रूखा खाने की जरूरत नहीं है! आज हम आपको बासी रोटी से बनने वाली राजस्थानी बेहद स्वादिष्ट रेसिपी 'कॉकलेट' (Cocklet) के बारे में बताएंगे. यह नाश्ता बच्चों और बड़ों, दोनों को बेहद पसंद आएगा, और यह सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम की चाय के साथ एक परफेक्ट कॉम्बो है.
सबसे पहले रात की बची हुई रोटियों को कसकर रोल करें और उन्हें नूडल्स के जैसे लंबे टुकड़ों में काट लें.