बासी रोटी अब फेकनें की जरूरत नहीं, ऐसे बनाएं ये राजस्थानी डिश, स्वाद में ऐसी कि मुंह में ला दें पानी

सर्दियों के मौसम में, जब गरमागरम स्नैक्स की जरूरत होती है, तो रात की बची हुई रोटियां अक्सर चिंता का विषय बन जाती हैं. अब इन रोटियों को फेंकने या रूखा खाने की जरूरत नहीं है! आज हम आपको बासी रोटी से बनने वाली राजस्थानी बेहद स्वादिष्ट रेसिपी 'कॉकलेट' (Cocklet) के बारे में बताएंगे. यह नाश्ता बच्चों और बड़ों, दोनों को बेहद पसंद आएगा, और यह सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम की चाय के साथ एक परफेक्ट कॉम्बो है.