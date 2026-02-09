Zee Rajasthan
Jaipur: मातम में बदल गई बेटी की सरकारी नौकरी लगने की खुशियां, खेत में बावड़ी की फिसलन ने ले ली जान, डूबकर दर्दनाक हुई मौत

Rajasthan News: बस्सी के शंकरपुरा में खेत की बावड़ी में डूबने से सीमा स्वामी (25) की मौत हो गई. हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए चयनित हुई सीमा की मौत से खुशियां मातम में बदल गईं. प्रशासन से फार्म पोंड की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की जा रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 09, 2026, 12:30 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 12:30 PM IST
जयपुर जिले की पंचायत समिति तूंगा के शंकरपुरा गांव से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि पूरे गांव की उम्मीदों को भी गहरे पानी में डुबो दिया. खेत में बनी बावड़ी (फार्म पोंड) में पैर फिसलने से 25 वर्षीय होनहार युवती सीमा स्वामी की मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, सीमा सुबह अपने घर के पास स्थित खेत में कृषि कार्य कर रही थी. इसी दौरान बावड़ी के किनारे पर काम करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया. संतुलन बिगड़ने के कारण वह करीब 12 फीट गहरे पानी में जा गिरी. जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. बावड़ी के किनारे उसकी चप्पलें देखकर परिजनों का कलेजा कांप उठा.