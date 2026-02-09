Jaipur: मातम में बदल गई बेटी की सरकारी नौकरी लगने की खुशियां, खेत में बावड़ी की फिसलन ने ले ली जान, डूबकर दर्दनाक हुई मौत

जानकारी के अनुसार, सीमा सुबह अपने घर के पास स्थित खेत में कृषि कार्य कर रही थी. इसी दौरान बावड़ी के किनारे पर काम करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया. संतुलन बिगड़ने के कारण वह करीब 12 फीट गहरे पानी में जा गिरी. जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. बावड़ी के किनारे उसकी चप्पलें देखकर परिजनों का कलेजा कांप उठा.