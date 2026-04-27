/Heatwave Precautions: राजस्थान की भयंकर हीटवेव में हाइड्रेशन से तर-बतर कर देगा खीरे का रायता, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Rajasthan Heatwave Alert: भयंकर हीटवेव और चिलचिलाती गर्मी में खीरे का रायता शरीर को तुरंत ठंडक और हाइड्रेशन देने का सबसे आसान और प्रभावी घरेलू उपाय है. खीरे में 95 प्रतिशत से अधिक पानी की मात्रा होती है, जबकि दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है. दोनों के इस संयोजन से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि लू लगने से भी बचाव होता है.