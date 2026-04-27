/Heatwave Precautions: राजस्थान की भयंकर हीटवेव में हाइड्रेशन से तर-बतर कर देगा खीरे का रायता, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Rajasthan Heatwave Alert: भयंकर हीटवेव और चिलचिलाती गर्मी में खीरे का रायता शरीर को तुरंत ठंडक और हाइड्रेशन देने का सबसे आसान और प्रभावी घरेलू उपाय है. खीरे में 95 प्रतिशत से अधिक पानी की मात्रा होती है, जबकि दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है. दोनों के इस संयोजन से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि लू लगने से भी बचाव होता है.
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गर्मी में पसीने से खोए पानी की पूर्ति करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है.
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पेट की अंदरूनी गर्मी को कम करके पूरे शरीर को शांत और ठंडा रखता है.
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दही के प्रोबायोटिक्स अपच, गैस और गर्मी में होने वाली पेट की समस्याओं से राहत देते हैं.
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पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स प्रदान करके पसीने से निकले लवणों की भरपाई करता है.
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एक मीडियम खीरे को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. 2 कप ताजा दही को अच्छी तरह फेंटें.
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कद्दूकस किया हुआ खीरा दही में मिलाएं.
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इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, बारीक कटा पुदीना या हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें.
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स्वाद और ठंडक बढ़ाने के लिए फ्रिज में थोड़ी देर रखकर ठंडा परोसें.गर्मी के इस मौसम में रोजाना एक कटोरी खीरे का रायता खाने से शरीर स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहता है.