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Heatwave Precautions: राजस्थान की भयंकर हीटवेव में हाइड्रेशन से तर-बतर कर देगा खीरे का रायता, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 12:46 PM|Updated: Apr 27, 2026, 12:46 PM

Rajasthan Heatwave Alert: भयंकर हीटवेव और चिलचिलाती गर्मी में खीरे का रायता शरीर को तुरंत ठंडक और हाइड्रेशन देने का सबसे आसान और प्रभावी घरेलू उपाय है. खीरे में 95 प्रतिशत से अधिक पानी की मात्रा होती है, जबकि दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है. दोनों के इस संयोजन से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि लू लगने से भी बचाव होता है.

तत्काल हाइड्रेशन1/8
गर्मी में पसीने से खोए पानी की पूर्ति करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है.
शरीर का तापमान नियंत्रित रखना2/8
पेट की अंदरूनी गर्मी को कम करके पूरे शरीर को शांत और ठंडा रखता है.
पाचन सुधार3/8
दही के प्रोबायोटिक्स अपच, गैस और गर्मी में होने वाली पेट की समस्याओं से राहत देते हैं.
इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति4/8
पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स प्रदान करके पसीने से निकले लवणों की भरपाई करता है.
5 मिनट में बनने वाली आसान रेसिपी5/8
एक मीडियम खीरे को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. 2 कप ताजा दही को अच्छी तरह फेंटें.
Heatwave Alert6/8
कद्दूकस किया हुआ खीरा दही में मिलाएं.
Heatwave Alert7/8
इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, बारीक कटा पुदीना या हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें.
Heatwave Alert8/8
स्वाद और ठंडक बढ़ाने के लिए फ्रिज में थोड़ी देर रखकर ठंडा परोसें.गर्मी के इस मौसम में रोजाना एक कटोरी खीरे का रायता खाने से शरीर स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहता है.
Tags:
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Rajasthan Weather
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