Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret

उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की लगभग 25% हिस्सेदारी रखती थी. रानियों और शहजादियों को पूरे सूबे का टैक्स उनकी निजी आय के रूप में मिलता था, जिससे वे विश्व के सबसे महंगे मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट का उपयोग करती थीं.