Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret

Published: Sep 20, 2025, 01:21 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 01:21 PM IST
मुगल साम्राज्य
मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में शुमार था. बाबर से औरंगजेब तक का यह काल राजनीतिक शक्ति के साथ-साथ शाही जीवनशैली और रानियों की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध रहा.
रानियों और शहजादियों को टैक्स
उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की लगभग 25% हिस्सेदारी रखती थी. रानियों और शहजादियों को पूरे सूबे का टैक्स उनकी निजी आय के रूप में मिलता था, जिससे वे विश्व के सबसे महंगे मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट का उपयोग करती थीं.