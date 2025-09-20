Zee Rajasthan
Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret

Mughal: मुगल दरबार की रानियां और शहजादियां महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थीं. उस दौरान नूरजहां ने इत्र का आविष्कार किया. इसके अलावा वह केसर, मोती और चंदन से वे अपनी त्वचा को निखारती थीं.

मुगल साम्राज्य

मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में शुमार था. बाबर से औरंगजेब तक का यह काल राजनीतिक शक्ति के साथ-साथ शाही जीवनशैली और रानियों की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध रहा.
रानियों और शहजादियों को टैक्स

उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की लगभग 25% हिस्सेदारी रखती थी. रानियों और शहजादियों को पूरे सूबे का टैक्स उनकी निजी आय के रूप में मिलता था, जिससे वे विश्व के सबसे महंगे मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट का उपयोग करती थीं.