/कोटपूतली होटल हाईवे किंग के किचन में मिली गंदगी देख दंग रह गई टीम! दही में तैरती मिली मक्खियां

Kotputli News: बहरोड़ के होटल हाईवे किंग में स्वास्थ्य विभाग की रेड के दौरान गंदगी, एक्सपायर्ड ग्रेवी और दही में मक्खियां मिलीं. टीम ने मावा और कड़ाही पनीर के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे हैं.
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Kotputli News: खाद्य पदार्थों में मिलावट और होटलों में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बहरोड़ स्थित होटल हाईवे किंग पर बड़ी कार्रवाई की है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला और जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल का औचक निरीक्षण किया. सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित जांच दल को निरीक्षण के दौरान होटल के किचन और स्टोर में कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं. गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और साफ-सफाई में लापरवाही को देखते हुए टीम ने सख्त कार्रवाई की.
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जांच टीम जब होटल के किचन में पहुंची तो वहां के हालात बेहद चिंताजनक पाए गए. फ्रिज में पहले से तैयार खाद्य पदार्थ और ग्रेवी रखी हुई थी, लेकिन उन पर किसी प्रकार की तारीख या टैगिंग नहीं थी. इससे यह पता नहीं चल पा रहा था कि सामग्री कब तैयार की गई थी.
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किचन के एंट्री और एग्जिट गेट पर लगी लोहे की जालियां टूटी हुई थीं, जिससे चूहे और मच्छर आसानी से अंदर प्रवेश कर रहे थे. वहीं डस्टबिन खुले पड़े मिले और किचन की जल निकासी व्यवस्था भी खराब हालत में पाई गई. ड्रेनेज की नालियां बंद थीं और उन पर लगी जालियां भी टूटी हुई थीं.
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निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात फ्रिज में रखे दही में मक्खियों का पाया जाना रहा. जांच दल ने तुरंत उस दही को मौके पर ही नष्ट करवाया. इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के ढक्कन भी टूटे हुए मिले.
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होटल परिसर में भारी कमियां मिलने पर टीम ने मौके पर मौजूद फर्म के मैनेजर राकेश कुमार यादव को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया. साथ ही होटल में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए मावा और कड़ाही पनीर के नमूने लिए गए. इन सैंपलों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है.
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कार्रवाई के दौरान होटल परिसर में “अलवर के प्रसिद्ध कलाकंद” के नाम से संचालित एक कियोस्क भी मिला, जो बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहा था. जांच दल ने तुरंत उस दुकान को बंद करवा दिया. इसके साथ ही होटल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में चल रहे सभी फूड स्टॉल और कियोस्क के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जल्द पूरे किए जाएं. जब तक वैध लाइसेंस नहीं बनते, तब तक सभी इकाइयों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.