/कोटपूतली होटल हाईवे किंग के किचन में मिली गंदगी देख दंग रह गई टीम! दही में तैरती मिली मक्खियां

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Kotputli News Kotputli News: खाद्य पदार्थों में मिलावट और होटलों में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बहरोड़ स्थित होटल हाईवे किंग पर बड़ी कार्रवाई की है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला और जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल का औचक निरीक्षण किया. सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित जांच दल को निरीक्षण के दौरान होटल के किचन और स्टोर में कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं. गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और साफ-सफाई में लापरवाही को देखते हुए टीम ने सख्त कार्रवाई की.