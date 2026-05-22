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जयपुर के इन पॉश एरिया में आज इनवेस्ट कर कल चमक सकती है किस्मत! निवेश करने वालों को मिल सकता है भारी भरकप रिटर्न

Edited byAnsh RajReported byImran
Published: May 22, 2026, 01:33 PM|Updated: May 22, 2026, 03:49 PM

Best Place to Invest in Jaipur 2026: अजमेर रोड अब केवल हाईवे नहीं, बल्कि जयपुर के भविष्य का आर्थिक कॉरिडोर बनता दिखाई दे रहा है. DMIC और जयपुर रिंग रोड के कारण इस बेल्ट में बड़े स्तर पर औद्योगिक, वेयरहाउसिंग और हाउसिंग गतिविधियां बढ़ रही हैं. 
 

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Best Place to invest in Jaipur

महापुरा, भांकरोटा और बगरू जैसे क्षेत्र तेजी से निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं. यहां बड़े प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स और गेटेड टाउनशिप का विकास लगातार जारी है.
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Best Place to invest in Jaipur

प्लॉट्स: ₹29,000 से ₹60,000 प्रति स्क्वायर यार्ड फ्लैट्स: ₹2,800 से ₹4,500 प्रति स्क्वायर फीट प्रमुख कारण: DMIC कनेक्टिविटी, रिंग रोड, इंडस्ट्रियल विस्तार, लॉजिस्टिक्स हब
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रियल एस्टेट बाजार के जानकारों के अनुसार अजमेर रोड आने वाले वर्षों में जयपुर का सबसे बड़ा कमर्शियल और वेयरहाउसिंग जोन बन सकता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी सलाह दे रहे हैं कि इस बेल्ट में निवेश से पहले खरीदारों को भूमि का टाइटल, मास्टर प्लान जोनिंग, कन्वर्जन स्थिति और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की गहन जांच अवश्य करनी चाहिए.
प्रॉपर्टी रेट्स: ₹4,800 से ₹5,700 प्रति स्क्वायर फीट4/6

प्रॉपर्टी रेट्स: ₹4,800 से ₹5,700 प्रति स्क्वायर फीट

सालाना ग्रोथ: लगभग 19.2% कैपिटल अप्रिसिएशन प्रमुख कारण: मेडिकल हब, कोचिंग हब, एयरपोर्ट एक्सेस, RHB योजनाएँ
प्रताप नगर सबसे तेज़ ग्रोथ वाला इलाका5/6

प्रताप नगर सबसे तेज़ ग्रोथ वाला इलाका

प्रताप नगर को फिलहाल जयपुर का 'फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट' कहा जा रहा है. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं, कोचिंग संस्थानों का विस्तार, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट की नजदीकी ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. नारायण हृदयालय जैसे बड़े अस्पताल और लगातार बढ़ती आबादी ने यहां रेंटल मार्केट को भी बेहद मजबूत बना दिया है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि प्रताप नगर आने वाले समय में जयपुर का सबसे स्थिर रेंटल और एंड-यूजर मार्केट बन सकता है. जयपुर का विस्तार अब पारंपरिक शहर की सीमाओं से बाहर निकल चुका है. एयरपोर्ट बेल्ट, रिंग रोड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास नए 'मिनी अर्बन क्लस्टर' उभर रहे हैं. ऐसे में 2026 जयपुर के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक निर्णायक साल माना जा रहा है, जहां सही लोकेशन और कानूनी रूप से सुरक्षित निवेश आने वाले वर्षों में बड़ा रिटर्न दे सकता है.
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