/रेगिस्तान नहीं, हरियाली का स्वर्ग, मानसून में माउंट आबू क्यों है सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन?

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best places to visit in mount abu during monsoon rajasthan travel guide नक्की झील माउंट आबू का नाम आते ही सबसे पहले नक्की झील का जिक्र होता है. यह यहां का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है. मानसून के दौरान झील का पानी लबालब भर जाता है और इसके चारों ओर फैली हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है. पर्यटक यहां बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील किनारे टहलते हुए प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यह जगह बेहद खास मानी जाती है. हालांकि तेज बारिश होने की स्थिति में सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए बोटिंग बंद की जा सकती है.