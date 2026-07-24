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रेगिस्तान नहीं, हरियाली का स्वर्ग, मानसून में माउंट आबू क्यों है सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन?

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 24, 2026, 05:49 PM|Updated: Jul 24, 2026, 05:49 PM

Rajasthan Travel: राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू मानसून में हरियाली, झीलों, बादलों और ठंडी हवाओं से पर्यटकों का स्वागत करता है. नक्की झील, गुरु शिखर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट यहां की सबसे लोकप्रिय घूमने की जगहों में शामिल हैं.
 

best places to visit in mount abu during monsoon rajasthan travel guide1/8

best places to visit in mount abu during monsoon rajasthan travel guide

Rajasthan Travel: राजस्थान का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में रेगिस्तान, ऐतिहासिक किले, भव्य महल और गर्म मौसम की तस्वीर उभरती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी राज्य में एक ऐसा पर्यटन स्थल भी है, जहां मानसून के दौरान प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है. अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण से आकर्षित करता है.
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बारिश के मौसम में माउंट आबू का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों से उतरते छोटे झरने, बादलों से ढकी सड़कें और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों के सफर को यादगार बना देती हैं. अगर आप मानसून में परिवार, दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो माउंट आबू एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं यहां की उन प्रमुख जगहों के बारे में, जिन्हें अपनी यात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए.
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नक्की झील माउंट आबू का नाम आते ही सबसे पहले नक्की झील का जिक्र होता है. यह यहां का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है. मानसून के दौरान झील का पानी लबालब भर जाता है और इसके चारों ओर फैली हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है. पर्यटक यहां बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील किनारे टहलते हुए प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यह जगह बेहद खास मानी जाती है. हालांकि तेज बारिश होने की स्थिति में सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए बोटिंग बंद की जा सकती है.
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गुरु शिखर गुरु शिखर माउंट आबू ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है. मानसून के दौरान यहां तक पहुंचने वाला रास्ता हरियाली और बादलों से घिरा रहता है, जिससे सफर बेहद रोमांचक बन जाता है. मौसम साफ होने पर यहां से अरावली पर्वतमाला का विस्तृत और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है. इसी स्थान पर गुरु दत्तात्रेय का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
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दिलवाड़ा जैन मंदिर अगर आप धार्मिक पर्यटन के साथ इतिहास और प्राचीन वास्तुकला में रुचि रखते हैं, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जरूर देखें. 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर अपनी संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. इन मंदिरों की बाहरी संरचना सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही संगमरमर पर की गई बारीक कलाकारी हर किसी को आकर्षित करती है. यही वजह है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहां की कला और स्थापत्य को करीब से देखने पहुंचते हैं.
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सनसेट पॉइंट माउंट आबू का सनसेट पॉइंट पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में शामिल है. यहां शाम के समय बड़ी संख्या में लोग सूर्यास्त देखने पहुंचते हैं. मानसून के दौरान जब बादलों के बीच सूरज धीरे धीरे ढलता है, तो पूरा वातावरण बेहद आकर्षक दिखाई देता है. यहां से आसपास की पहाड़ियां और घाटियां भी साफ नजर आती हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं.
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हनीमून पॉइंट नाम भले ही हनीमून पॉइंट हो, लेकिन यह जगह केवल नवविवाहित जोड़ों के लिए ही नहीं है. यहां हर उम्र के लोग घूमने और प्रकृति का आनंद लेने पहुंचते हैं. बारिश के बाद यहां से दिखाई देने वाला पहाड़ों का नजारा बेहद साफ और मनमोहक होता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है.
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हनीमून पॉइंट नाम भले ही हनीमून पॉइंट हो, लेकिन यह जगह केवल नवविवाहित जोड़ों के लिए ही नहीं है. यहां हर उम्र के लोग घूमने और प्रकृति का आनंद लेने पहुंचते हैं. बारिश के बाद यहां से दिखाई देने वाला पहाड़ों का नजारा बेहद साफ और मनमोहक होता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है.
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