बागोड़ा से सांचौर वाला मार्ग भारतमाला एक्सप्रेस वे 2 दिन के लिए बंद, जानें NHAI ने क्यों उठाया यह कदम

बुधवार को सुबह NHAI अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास टीन शेड, गिट्टी और साइन बोर्ड लगाकर मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया. सीआई हुकमाराम के नेतृत्व में पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद करवाई. ट्रैफिक को अब वैकल्पिक रूट से डायवर्ट किया गया है. भारी वाहनों को बागोड़ा से गुड़ामालानी होते हुए आगे जाने की अनुमति दी गई है, जिससे परिवहन कंपनियों और यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. इस वैकल्पिक मार्ग पर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, साथ ही वाहनों को अतिरिक्त टोल शुल्क भी देना पड़ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में नाराजगी देखने को मिल रही है.