Zee Rajasthan
mobile app

बागोड़ा से सांचौर वाला मार्ग भारतमाला एक्सप्रेस वे 2 दिन के लिए बंद, जानें NHAI ने क्यों उठाया यह कदम

Jalaore News: राजस्थान के जालौर जिले में सोमवार को अस्थायी रूप से शुरू किया गया भारतमाला एक्सप्रेसवे का मार्ग बुधवार को एक बार फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यह निर्णय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है. अधिकारियों के अनुसार, मार्ग पर अभी कई जरूरी सुरक्षा कार्य जैसे साइन बोर्ड लगाना, किनारों की मरम्मत, सुरक्षा बैरियर की स्थापना और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में, इन अधूरे कार्यों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई थी, इसलिए ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Heeralal bhati
Published: Nov 06, 2025, 11:32 AM IST | Updated: Nov 06, 2025, 11:32 AM IST
1/5

Jalaore News

Jalaore News1/5
बुधवार को सुबह NHAI अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास टीन शेड, गिट्टी और साइन बोर्ड लगाकर मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया. सीआई हुकमाराम के नेतृत्व में पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद करवाई. ट्रैफिक को अब वैकल्पिक रूट से डायवर्ट किया गया है. भारी वाहनों को बागोड़ा से गुड़ामालानी होते हुए आगे जाने की अनुमति दी गई है, जिससे परिवहन कंपनियों और यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. इस वैकल्पिक मार्ग पर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, साथ ही वाहनों को अतिरिक्त टोल शुल्क भी देना पड़ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में नाराजगी देखने को मिल रही है.
2/5

Jalaore News

Jalaore News2/5
NHAI के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सभी सुरक्षा मापदंड पूरे नहीं हो जाते, तब तक एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोलना जोखिमपूर्ण और असुरक्षित होगा. उन्होंने बताया कि मार्ग पर साइन बोर्ड और सुरक्षा संकेतों की कमी के कारण रात के समय दुर्घटनाओं की संभावना और अधिक बढ़ सकती है. विभाग ने कहा है कि कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मार्ग को फिर से सुरक्षित रूप से चालू किया जा सके.