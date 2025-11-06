बागोड़ा से सांचौर वाला मार्ग भारतमाला एक्सप्रेस वे 2 दिन के लिए बंद, जानें NHAI ने क्यों उठाया यह कदम

Jalaore News: राजस्थान के जालौर जिले में सोमवार को अस्थायी रूप से शुरू किया गया भारतमाला एक्सप्रेसवे का मार्ग बुधवार को एक बार फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यह निर्णय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है. अधिकारियों के अनुसार, मार्ग पर अभी कई जरूरी सुरक्षा कार्य जैसे साइन बोर्ड लगाना, किनारों की मरम्मत, सुरक्षा बैरियर की स्थापना और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में, इन अधूरे कार्यों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई थी, इसलिए ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया.