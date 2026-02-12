Photos: एशिया का अनोखा शिवधाम, भरतपुर के 14 महादेव मंदिर में जहां एक साथ विराजे हैं 12 ज्योतिर्लिंग

राजस्थान का भरतपुर जिला केवल अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत धार्मिक विरासत के लिए भी जाना जाता है. इस शहर के हृदय स्थल में एक ऐसा शिव मंदिर स्थित है, जिसे पूरे एशिया में अद्वितीय माना जाता है. हम बात कर रहे हैं '14 महादेव मंदिर' की, जहां एक ही प्रांगण में चौदह शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं. आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां आस्था का सैलाब उमड़ने को तैयार है.