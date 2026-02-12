Photos: एशिया का अनोखा शिवधाम, भरतपुर के 14 महादेव मंदिर में जहां एक साथ विराजे हैं 12 ज्योतिर्लिंग
Mahashivratri 2026: भरतपुर का 14 महादेव मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है. यहां एक ही छत के नीचे 12 ज्योतिर्लिंगों सहित 14 शिवलिंग विराजमान हैं. मान्यता है कि यहां पूजा करने से विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं.
Published: Feb 12, 2026, 04:16 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 04:16 PM IST
1/7
Bharatpur 14 Mahadev Temple
1/7
राजस्थान का भरतपुर जिला केवल अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत धार्मिक विरासत के लिए भी जाना जाता है. इस शहर के हृदय स्थल में एक ऐसा शिव मंदिर स्थित है, जिसे पूरे एशिया में अद्वितीय माना जाता है. हम बात कर रहे हैं '14 महादेव मंदिर' की, जहां एक ही प्रांगण में चौदह शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं. आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां आस्था का सैलाब उमड़ने को तैयार है.
2/7
Bharatpur 14 Mahadev Temple
2/7
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्वरूप है. यहां मुख्य परिसर में 14 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ-साथ दो अन्य विशेष शिवलिंग शामिल हैं. पूरे जिले में यह अपनी तरह का इकलौता मंदिर है, जहां भक्त एक साथ महादेव के 14 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी भी विराजमान हैं.