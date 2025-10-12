Bharatpur News: सुबह उठते ही एथलीट के कांपने लगे हाथ-पैर, हार्ट अटैक से हुई मौत!

भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में एक एथलीट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के चाचा का कहना है कि सुबह जब मेरा भतीजा उठा तो, उसे बेचैनी होने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया. युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वह भरतपुर में रहकर रनिंग की तैयारी कर रहा था.