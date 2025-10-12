Bharatpur News: सुबह उठते ही एथलीट के कांपने लगे हाथ-पैर, हार्ट अटैक से हुई मौत!
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में एक एथलीट की अचानक मौत हो गई. युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, युवक का हार्ट अटैक आया था हालांकि अभी इसकी पुष्टी नहीं हुई है.
Published: Oct 12, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 05:04 PM IST
भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में एक एथलीट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के चाचा का कहना है कि सुबह जब मेरा भतीजा उठा तो, उसे बेचैनी होने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया. युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वह भरतपुर में रहकर रनिंग की तैयारी कर रहा था.
मृतक के चाचा बॉबी सिंह निवासी नागर थाना अछनेरा जिला आगरा ने बताया कि मेरा भतीजा रिंकू (18) एक एथलीट था. वह 5 किलोमीटर की रनिंग करता था. उसने उत्तर प्रदेश की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और मेडल भी लेकर आया है..