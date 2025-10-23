तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

राजस्थान के भरतपुर के वैर थाना इलाके में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते 2 साल के बच्चे के सिर काटकर हत्या कर दी गई. चार साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ. बच्चे के पिता की प्रेमिका से तांत्रिक अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसको लेकर बच्चे के पिता और तांत्रिक का झगड़ा हुआ. इसी रंजिश के चलते तांत्रिक ने बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर खेतों में फेंक दी थी.