तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

राजस्थान के भरतपुर के वैर थाना इलाके में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते 2 साल के बच्चे के सिर काटकर हत्या कर दी गई. चार साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ. बच्चे के पिता की प्रेमिका से तांत्रिक अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसको लेकर बच्चे के पिता और तांत्रिक का झगड़ा हुआ. इसी रंजिश के चलते तांत्रिक ने बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर खेतों में फेंक दी थी.
रूप सिंह निवासी नगला खरवेरा ने 18 दिसंबर 2021 को वैर थाने में FIR करवाते हुए बताया था कि मेरे छोटे भाई बलवीर का लड़का गोलू (2) दोपहर 12 बजे खेलते हुए घर से निकल गया. परिवार के लोगों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन, वह नहीं मिला, जिसके बाद उसी दिन गोलू के परिजन थाने पर FIR करवाने के लिए पहुंचे.