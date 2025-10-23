Zee Rajasthan
तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के वैर थाना इलाके में एक तरफा प्रेम के चलते एक तांत्रिक ने 2 साल के बच्चे का सिर काट डाला और उसे खेत में फेंक दिया. इस मामले का खुलासा चार साल बाद खुलासा हुआ. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra singh
Published: Oct 23, 2025, 08:55 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 08:55 PM IST
राजस्थान के भरतपुर के वैर थाना इलाके में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते 2 साल के बच्चे के सिर काटकर हत्या कर दी गई. चार साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ. बच्चे के पिता की प्रेमिका से तांत्रिक अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसको लेकर बच्चे के पिता और तांत्रिक का झगड़ा हुआ. इसी रंजिश के चलते तांत्रिक ने बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर खेतों में फेंक दी थी.
रूप सिंह निवासी नगला खरवेरा ने 18 दिसंबर 2021 को वैर थाने में FIR करवाते हुए बताया था कि मेरे छोटे भाई बलवीर का लड़का गोलू (2) दोपहर 12 बजे खेलते हुए घर से निकल गया. परिवार के लोगों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन, वह नहीं मिला, जिसके बाद उसी दिन गोलू के परिजन थाने पर FIR करवाने के लिए पहुंचे.