Bharatpur Murder Update: नदबई सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा हत्या का मामला, आक्रोशित व्यापारियों ने रखी ये मांगें

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नदबई में सर्राफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म ने बयान दिया. घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर ली गई है. पुलिस टीमें आरोपियों के पीछे है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे. घटना के बाद तुरंत मोके पर पहुंचे एसपी सहित आला अफसर, क्षेत्रीय विधायक कुंवर जगत सिंह भी रात को पहुंचे. घटना की जानकारी लेकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी विधायक जगत सिंह ,पुलिस अफसरों और मुझसे ली है. राज्य सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. मृतक परिवार को पांच लाख की सहायता विधायक जगत सिंह की तरफ से निजी तौर पर दी जाएगी. मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता दी जाएगी. मृतक का पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया है.हम नदबई भरतपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं अपराधियो को बक्शा नहीं जाएगा.