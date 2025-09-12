Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग

भरतपुर जिले के उद्योग नगर थाना इलाके के गांव तुहिया के लोग इन दिनों डर के साये में जी रहे हैं. क्योंकि रातभर गांव में ड्रोन उड़ते हैं. जिसकी वजह से ग्रामीण रात में सो नहीं रहे. रातभर गांव के लोग गांव में पहरा देते हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए रैकी कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले चोर गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसे भी थे लेकिन, चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके.