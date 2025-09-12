Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग

Bharatpur Drone News: भरतपुर के तुहिया गांव में रातें बन गईं डरावनी!  रात 9 से 12 बजे तक 100 मीटर ऊंचाई पर ड्रोन घूमते हैं, चोरों की रेकी का शक. ग्रामीण जाग-जागकर बाइक पर पहरा दे रहे, नींद उड़ी! पहले चोर घुसे थे लेकिन नाकाम. वीडियो वायरल.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 12, 2025, 01:45 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 01:45 PM IST
1/7

Bharatpur Drone

Bharatpur Drone1/7
भरतपुर जिले के उद्योग नगर थाना इलाके के गांव तुहिया के लोग इन दिनों डर के साये में जी रहे हैं. क्योंकि रातभर गांव में ड्रोन उड़ते हैं. जिसकी वजह से ग्रामीण रात में सो नहीं रहे. रातभर गांव के लोग गांव में पहरा देते हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए रैकी कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले चोर गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसे भी थे लेकिन, चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके.
2/7

Bharatpur Drone

Bharatpur Drone2/7
गांव के युवक सूरज ने बताया कि रोजाना रात को 9 बजे से ड्रोन का उड़ना शुरू होता है और रात को 12 बजे तक ड्रोन उड़ते रहते हैं. इससे गांव में डर का माहौल बना हुआ है. ड्रोन 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं. ड्रोन 1 किलोमीटर के दायरे में उड़कर वापस चले जाते हैं.