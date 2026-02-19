भरतपुर में गुर्रा रहे काले बादल, गरज-चमक के साथ जमकर बरसेंगे को तैयार! IMD ने जारी किया है अलर्ट, पढ़ें गोपालगढ़-रंजीत नगर से लेकर शास्त्री नगर कॉलोनी तक का वेदर अपडेट
Bharatpur Weather Update: राजस्थान के भरतपुर जिले में आज बादलों की गड़गड़ाहट (मेघघटर्जन) के साथ हल्की बारिश, गरज-चमक और आंधी-तूफान की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा दी गई है.
Published: Feb 19, 2026, 08:46 AM IST | Updated: Feb 19, 2026, 08:46 AM IST
राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित भरतपुर जिले में मौसम विभाग ने आज मेघगर्जन (गरज के साथ बादलों की गड़गड़ाहट), गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और तेज आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने यह जानकारी साझा की है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव से राज्य के कई संभागों में मौसम में यह बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और सर्दी का एहसास फिर से होने लगा है.