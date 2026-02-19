2/10

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने यह जानकारी साझा की है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव से राज्य के कई संभागों में मौसम में यह बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और सर्दी का एहसास फिर से होने लगा है.