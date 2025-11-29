राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!
Rajasthan Cheap Market: भीलवाड़ा, जिसे 'राजस्थान का मैनचेस्टर' कहते हैं, देश के 50% पॉलिएस्टर कपड़ों का उत्पादन करता है. यह शहर सर्दियों में सस्ते, टिकाऊ कपड़े खरीदने का बड़ा केंद्र है, जहां रविवार का 'संडे बाजार' खास है.
Published: Nov 29, 2025, 11:18 AM IST | Updated: Nov 29, 2025, 11:18 AM IST
Winter Shopping Market
राजस्थान का सातवां सबसे बड़ा और लगभग नौ सौ साल पुराना शहर भीलवाड़ा, अपनी ऐतिहासिक पहचान से कहीं ज़्यादा, आज एक औद्योगिक हब के रूप में विख्यात है. इसे 'राजस्थान की वस्त्र नगरी' या 'राजस्थान का मैनचेस्टर' कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है.
अगर आप इस सर्दी में सस्ते, टिकाऊ और फैशनेबल गर्म कपड़े खरीदने का मन बना रहे हैं, तो भीलवाड़ा आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां मिलने वाले कपड़े न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी उच्च स्तर की होती है.