राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!

राजस्थान का सातवां सबसे बड़ा और लगभग नौ सौ साल पुराना शहर भीलवाड़ा, अपनी ऐतिहासिक पहचान से कहीं ज़्यादा, आज एक औद्योगिक हब के रूप में विख्यात है. इसे 'राजस्थान की वस्त्र नगरी' या 'राजस्थान का मैनचेस्टर' कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है.