Zee Rajasthan
mobile app

भीलवाड़ा में बारिश बनी कहर! खेत बने नाले, बर्बाद हो गई किसानों की फसल...

Bhilwara News: भीलवाड़ा में भारी बारिश के कारण बाकड़िया तालाब का पानी नई सड़क तोड़कर किसानों के खेतों में घुस गया. इससे फसलें बर्बाद हो गईं, और ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए बड़े नाले बनाने की मांग की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Sep 11, 2025, 12:26 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 12:26 PM IST
1/6

Bhilwara News

Bhilwara News1/6
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील की कटार पंचायत में भारी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. हाल ही में बनी एक सड़क में पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण ओवरफ्लो हुआ पानी किसानों के खेतों में घुस गया, जिससे उनकी फसलें और जमीन दोनों बर्बाद हो गईं.
2/6

लाखों की सड़क बनी 'नाला'

लाखों की सड़क बनी 'नाला'2/6
कच्ची बस्ती विकास मंच के अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कटार ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 6 महीने पहले कीड़ी माल से कटार पंचायत मुख्यालय तक 4 किलोमीटर की एक नई सड़क बनाई गई थी. इस सड़क के ऊपर बाकड़िया तालाब है. 6 सितंबर को भारी बारिश के कारण यह तालाब पूरी तरह भर गया.