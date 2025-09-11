भीलवाड़ा में बारिश बनी कहर! खेत बने नाले, बर्बाद हो गई किसानों की फसल...

कच्ची बस्ती विकास मंच के अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कटार ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 6 महीने पहले कीड़ी माल से कटार पंचायत मुख्यालय तक 4 किलोमीटर की एक नई सड़क बनाई गई थी. इस सड़क के ऊपर बाकड़िया तालाब है. 6 सितंबर को भारी बारिश के कारण यह तालाब पूरी तरह भर गया.