भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें

स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि जीवन में पहली बार ऐसी राक्षसी चमगादड़ देखी. बच्चे तो डर के मारे भाग ही गए. शायद किसी विद्युत तार की चपेट में आने से घायल होकर यह रात में ही गिर पड़े और दिन के उजाले देख नहीं पाने से सड़क पर पड़े मिले. दो चमगादड़ मिले, जिनमें से एक बाड़े में पेड़ मृत अवस्था में उल्टा लटका मिला.