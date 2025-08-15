भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए 700 भक्त लेकर पैदल निकले 2121 फीट लंबा निशान, देखें फोटोज

1/6

भिवाड़ी से खाटू श्याम धाम तक 201 किलोमीटर की पैदल ध्वज यात्रा 14 अगस्त को शुरू हुई. इस यात्रा में लगभग 700 श्याम भक्त शामिल हैं. यात्रा का मुख्य आकर्षण 2121 फीट लंबा ध्वज है, जिसे भक्त श्रद्धा से ले जा रहे हैं.