भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए 700 भक्त लेकर पैदल निकले 2121 फीट लंबा निशान, देखें फोटोज

Published: Aug 15, 2025, 20:58 IST | Updated: Aug 15, 2025, 20:58 IST
Khatu Shyam Ji
भिवाड़ी से खाटू श्याम धाम तक 201 किलोमीटर की पैदल ध्वज यात्रा 14 अगस्त को शुरू हुई. इस यात्रा में लगभग 700 श्याम भक्त शामिल हैं. यात्रा का मुख्य आकर्षण 2121 फीट लंबा ध्वज है, जिसे भक्त श्रद्धा से ले जा रहे हैं.
नेशनल हाईवे पर 40 वाहनों का काफिला भक्तों की सहायता कर रहा है. शुक्रवार शाम 5 बजे यात्रा बहरोड़ पहुंची. यहां श्रद्धालुओं ने गुलाब और गेंदे के फूलों से भक्तों का स्वागत किया. उन्हें ठंडा शरबत भी पिलाया गया.