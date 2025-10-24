Rajasthani Viral Video: मुर्गों की लड़ाई में 5 युवक गिरफ्तार, जानें क्या है वायरल वीडियो के पीछे सच?
Rajasthani Viral Video: भिवाड़ी के हरचंदपुर गांव में वायरल हुए कॉक फाइटिंग वीडियो की सच्चाई सामने आई. पुलिस जांच में यह दलित समाज की परंपरा निकली, जिसमें दिवाली के बाद मुर्गे उपहार स्वरूप दिए जाते हैं.
Published: Oct 24, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 04:53 PM IST
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने भिवाड़ी के फेज थर्ड थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में हलचल मचा दी थी. वीडियो में मुर्गों की लड़ाई (कॉक फाइटिंग) दिखाने का दावा किया गया था, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई कुछ और निकली.
यह वीडियो दरअसल गांव के दलित समाज की वर्षों पुरानी परंपरा से जुड़ा था, जिसमें दिवाली के बाद ग्रामीण एक-दूसरे को मुर्गे उपहार स्वरूप भेंट करते हैं. ग्रामीणों के अनुसार, यह उनकी धार्मिक आस्था और सामाजिक रिवाज का हिस्सा है, जिसमें जुए या पशु क्रूरता का कोई तत्व नहीं है.