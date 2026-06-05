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500 साल पुरानी चंदा परंपरा, 55 सैकेंड में सुई पर सबसे छोटी पगड़ी

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byRounak vyas
Published: Jun 05, 2026, 03:36 PM|Updated: Jun 05, 2026, 03:36 PM

500 साल पुरानी चंदा परंपरा को सहेजने सैकेंडों में सुई पर दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी को बांधने के लिए बीकानेर के कृष्णचंद पुरोहित को सम्मानित किया गया. ये रिकॉर्ड हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ है. ये पगड़ी महज 0.65 सेंटीमीटर परिधि की थी. 

सुई पर बंधी राजस्थान की पगड़ी1/6

सुई पर बंधी राजस्थान की पगड़ी

बीकानेर की पहचान केवल भुजिया, ऊंट और ऐतिहासिक धरोहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की पारंपरिक साफा-पगड़ी कला भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही है, इसी कला को वैश्विक मंच तक पहुंचाने वाले कलाकार कृष्णचंद पुरोहित ने एक बार फिर बीकानेर का नाम रोशन किया है.
बीकानेर की चंदा परंपरा को मिली पहचान2/6

बीकानेर की चंदा परंपरा को मिली पहचान

हाल ही में जयपुर में आयोजित हिन्दुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समारोह में कृष्णचंद पुरोहित को दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के अनूठे रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने मात्र 55 सेकंड में एक छोटी सी सुई पर पगड़ी बांधकर अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया. यह पगड़ी इतनी सूक्ष्म है कि उसकी परिधि केवल 0.65 सेंटीमीटर बताई जा रही है इतना ही नहीं, पेंसिल पर पगड़ी बांधने की उनकी अनोखी कला ने भी लोगों को आश्चर्यचकित किया इस उपलब्धि के जरिए बीकानेर की पारंपरिक पगड़ी कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है.
हिन्दुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित3/6

हिन्दुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित

समारोह में भारत के साथ-साथ मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और भूटान सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया वहीं बीकानेर की ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण ‘चंदा’ परंपरा को जीवित रखने में उनके योगदान की भी विशेष सराहना की गई.
कृष्णचंद पुरोहित को मिला सम्मान4/6

कृष्णचंद पुरोहित को मिला सम्मान

कृष्णचंद पुरोहित लंबे समय से राजस्थान की पारंपरिक साफा और पगड़ी संस्कृति के संरक्षण एवं नवाचार पर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने पगड़ी कला को केवल परंपरा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें नए-नए प्रयोग कर इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है सुई, पेंसिल और सूक्ष्म आकारों पर पगड़ी बांधने जैसी अनूठी कलाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है.
राजस्थान की लोक संस्कृति को सहेजने की कोशिश5/6

राजस्थान की लोक संस्कृति को सहेजने की कोशिश

राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपरागत त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों में भी कृष्णचंद पुरोहित की सक्रिय भागीदारी रहती है, वे विभिन्न उत्सवों और मेलों में साफा-पगड़ी की ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं अपनी कला, समर्पण और नवाचार के बल पर कृष्णचंद पुरोहित ने बीकानेर और राजस्थान का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है तथा पारंपरिक पगड़ी संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है
पगड़ी छोटी लेकिन मकसद बड़ा6/6

पगड़ी छोटी लेकिन मकसद बड़ा

कहते हैं कला का कोई आकार नहीं होता, और कृष्णचंद पुरोहित ने इसे सच साबित कर दिखाया है सुई की नोक पर बंधी यह छोटी सी पगड़ी आज बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के मंच तक पहुंचाने का माध्यम बन गई है. ये उपलब्धि से सिर्फ एक कलाकार की जीत ही नहीं बल्कि पूरे बीकानेर और राजस्थान के गौरव की कहानी भी है.
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