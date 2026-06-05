/500 साल पुरानी चंदा परंपरा, 55 सैकेंड में सुई पर सबसे छोटी पगड़ी

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बीकानेर की चंदा परंपरा को मिली पहचान हाल ही में जयपुर में आयोजित हिन्दुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समारोह में कृष्णचंद पुरोहित को दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के अनूठे रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने मात्र 55 सेकंड में एक छोटी सी सुई पर पगड़ी बांधकर अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया. यह पगड़ी इतनी सूक्ष्म है कि उसकी परिधि केवल 0.65 सेंटीमीटर बताई जा रही है इतना ही नहीं, पेंसिल पर पगड़ी बांधने की उनकी अनोखी कला ने भी लोगों को आश्चर्यचकित किया इस उपलब्धि के जरिए बीकानेर की पारंपरिक पगड़ी कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है.