/बीकानेर का वो मंदिर, जिसे बनाने में इस्तेमाल हुआ 40,000 किलो 'देशी घी'!

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सेठ जी ने तुरंत 40,000 किलो घी मंगवाया. वहीं, मिस्त्री ने घबराकर सच बताया और माफी मांगी तो सेठ ने मुस्कुरा कर कहा कि जो भगवान के नाम पर निकल गया, वो दान हो गया, अब मंदिर इसी से बनाया जाएगा. कहते हैं कि आज भी बीकानेर की भीषण गर्मी में इस मंदिर के फर्श और दीवारों से घी रिसता हुआ महसूस होता है.