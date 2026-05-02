/बीकानेर का वो मंदिर, जिसे बनाने में इस्तेमाल हुआ 40,000 किलो 'देशी घी'!

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में एक ऐसा मंदिर है, जिसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था. इस मंदिर का नाम भांडासर जैन मंदिर है, जिसकी कहानी बहुत अनोखी है.
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राजस्थान के बीकानेर में भांडासर जैन मंदिर है, जो भारत की सबसे अनूठी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है. ये मंदिर 15वीं शताब्दी में सेठ भांडाशाह ओसवाल ने बनवाया था.
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भांडासर जैन मंदिर 5वें जैन तीर्थंकर 'श्री सुमतिनाथ जी' को समर्पित है. ये मंदिर लाल और पीले पत्थरों से बना है और तीन मंजिला है.
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मंदिर की दीवारों, खिड़कियों और छतों पर अद्धभुत कारीगरी की गई है. पत्ती-नुमा नक्काशी, फ्रेसको आर्ट और शीशे का बारीक काम किया गया है.
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कहा जाता है कि सेठ भांडाशाह घी के बड़े व्यापारी थे. एक दिन बैठक के दौरान उनके घी के बर्तन में एक मक्खी गिर गई. सेठ ने मक्खी को निकाला और उसमें लगे घी को अपने जूतों पर रगड़कर चमका दिया.
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वहीं,पास बैठे मिस्त्री को लगा कि सेठ तो महाकंजूस हैं. उसने सेठ की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि मंदिर को सदियों तक मजबूत रखने के लिए गारे में पानी की जगह घी डालना सही रहेगा.
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सेठ जी ने तुरंत 40,000 किलो घी मंगवाया. वहीं, मिस्त्री ने घबराकर सच बताया और माफी मांगी तो सेठ ने मुस्कुरा कर कहा कि जो भगवान के नाम पर निकल गया, वो दान हो गया, अब मंदिर इसी से बनाया जाएगा. कहते हैं कि आज भी बीकानेर की भीषण गर्मी में इस मंदिर के फर्श और दीवारों से घी रिसता हुआ महसूस होता है.
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डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.