/इंसानों को ही नहीं, अब गायों को भी मिलेगी 'AC' जैसी ठंडक! बीकानेर की इस गौशाला ने पेश की मानवता की मिसाल

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इसके साथ ही गौशाला परिसर के वातावरण को ठंडा बनाए रखने के लिए भी कई विशेष इंतजाम किए गए हैं. पशुओं के बैठने वाले स्थानों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जमीन का तापमान कम रहे. वहीं छायादार व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है, जिससे पशु सीधे धूप के संपर्क में न आएं. गौसेवक लगातार गौवंश की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी पशु की तबीयत खराब होने पर तुरंत उपचार की व्यवस्था की जा रही है.