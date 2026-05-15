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इंसानों को ही नहीं, अब गायों को भी मिलेगी 'AC' जैसी ठंडक! बीकानेर की इस गौशाला ने पेश की मानवता की मिसाल

Edited bySandhya YadavReported byRounak vyas
Published: May 15, 2026, 01:12 PM|Updated: May 15, 2026, 01:12 PM

Bikaner News: राजस्थान की भीषण गर्मी के बीच बीकानेर की गंगा जुबली पिंजरा पोल गौशाला ने गायों के लिए कूलर, ठंडे पानी और विशेष इंतजाम शुरू किए हैं. पशु प्रेम और संवेदनशीलता की यह पहल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.
 

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Bikaner News: राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. रेगिस्तानी इलाकों से चल रही झुलसाने वाली गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बीकानेर सहित प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई देने लगी हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.
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तेज धूप और लू के कारण हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं. लेकिन इस भीषण गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान पशुओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है.
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तेज गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच पशु भी बेहद परेशान हैं. खासकर गौशालाओं में रहने वाले गौवंश के लिए यह मौसम बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे कठिन हालातों के बीच बीकानेर की गंगा जुबली पिंजरा पोल गौशाला ने एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है. गौशाला प्रबंधन ने गौवंश को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष वाटर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है.
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गौशाला में बड़ी संख्या में मौजूद गायें लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्म हवाओं से प्रभावित हो रही थीं. पशुओं की परेशानी को देखते हुए गौशाला प्रबंधन ने तुरंत कदम उठाया और ठंडे व स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाई. अब गौवंश को नियमित रूप से ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके और वे डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बच सकें.
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इसके साथ ही गौशाला परिसर के वातावरण को ठंडा बनाए रखने के लिए भी कई विशेष इंतजाम किए गए हैं. पशुओं के बैठने वाले स्थानों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जमीन का तापमान कम रहे. वहीं छायादार व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है, जिससे पशु सीधे धूप के संपर्क में न आएं. गौसेवक लगातार गौवंश की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी पशु की तबीयत खराब होने पर तुरंत उपचार की व्यवस्था की जा रही है.
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गर्मी के इस दौर में जहां इंसानों के लिए कूलर, एसी और ठंडे पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं बीकानेर की इस गौशाला ने यह संदेश दिया है कि बेजुबान पशुओं की देखभाल और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. स्थानीय लोग भी इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे संवेदनशीलता तथा पशु प्रेम की मिसाल बता रहे हैं. बीकानेर की यह पहल अब इंसानियत और जीवों के प्रति जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आ रही है.
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